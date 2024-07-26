Грандіозне весілля сім'ї Амбані: як індійські мільярдери пов'язані із Росією

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В Індії відбулося найгучніше весілля року, яке навіть не бояться називати весіллям століття. Відомий мільярдер зі списку Forbes, Мукеш Амбані, одружив свого сина й витратив на це понад 600 мільйонів доларів. І все б нічого, якби бізнес сім'ї Амбані не мав зв'язків із Росією.

Як відомо, батько нареченого очолює нафтопереробний комплекс Reliance Industries, який надалі продовжує співпрацювати з Росією й погодився купувати сировину в рублях. Таким чином родина Амбані не лише допомагає Кремлю обходити західні санкції, але й підтримує попит на російську нафту Urals.

Хто такі Амбані, які статки витратила одна з найбагатших родин у світі на весілля та, чому їх партнерство з Росією позитивно впливає на економіку агресора, розповідає 24 Канал.

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Святкування довжиною у 7 місяців та ціною в 600 мільйонів

Грандіозне весілля сина індійського мільярдера Мукеша Амбані, найбагатшої людини в Азії, сколихнула світ. Одружився син Мукеша, Анант Амбані, з не менш відомою Радхікою Мерчант, донькою мільярдера Вірена Мерчант, який, своєю чергою, є одним із найзаможніших людей в Індії.

Фото з передвесільних урочистостей та самого весілля потрапили ледь не в кожне світове видання. Не дивно, що така увага була прикута до цього дійства, адже за майже 7 місяців святкувань було витрачено понад 600 мільйонів доларів – численні вечірки, круїз Європою для гостей, виступи таких зірок, як Ріанна та Джастін Бібер тощо.

Крім того, батько Ананта подарував подружжю розкішну віллу вартістю в 62 мільйони фунтів стерлінгів на Palm Jumeriah в Дубаї. Будинок має 10 спалень та приватний пляж.

Презентували подружжю також розкішне авто вартістю в 500 тисяч фунтів – Bentley Continental GTC Speed.

Серед коштовностей, якими володіє сім'я Амбані, є чимало діамантів, смарагдів тощо. Лише чого варті прикраси Радхіки Мерчант, у які вона була одягнена під час чергових святкових вечірок.

Крім того, на святкуванні не лише подружжя отримувало подарунки, але й самі гості. Серед таких презентів були годинники Audemars Piguet Royal Oak. Залежно від номера моделі ціна сягає від 15 до майже 40 тисяч євро.

Які зв'язки має сім'я Амбані із Росією

Серед запрошених гостей були як американський програміст та підприємець Марк Цукерберг, так і сестри Кардаш’ян – Кім та Глої. Також актор Джон Сіна, бізнесмен Роберт Дадлі та колишні прем'єр-міністри Великобританії Тоні Блер та Борис Джонсон. І цей список можна продовжувати.

Мукеш Амбані, 67-річний мільярдер, займає 9 місце в списку найбагатших у світі людей Forbes зі статками в 116 мільярдів доларів.

Чоловік очолює та керує оператором найбільшого у світі нафтопереробного комплексу Reliance Industries із доходом 110 мільярдів доларів.

Бізнес має частку як в нафтохімії, нафті та газі, так і в телекомунікаціях, роздрібній торгівлі та фінансових послугах.

А 29-річний Анант обіймає посаду в раді директорів компанії.

Найцікавіший факт у цьому всьому те, що Reliance Industries попри війну в Україні продовжує співпрацювати з Росією. Крім того, декілька місяців тому індійська компанія уклала угоду з "Роснафтою" про купівлю нафти в рублях.

У травні цього року між Reliance Industries та "Роснафтою" було підписано однорічну угоду щодо купівлі щонайменше 3 мільйонів барелів нафти в рублях на місяць, повідомили в Reuters.

Така угода допомагає приватному управлінню Reliance отримувати нафту за зниженими ставками. Натомість Росія отримуватиме стабільний дохід до бюджету, з якого кошти йдуть на продовження війни в Україні.

Індійська нафтопереробна компанія погодилася на оплату нафти російськими рублями через індійський банк HDFC (HDBK.NS) й російський Газпромбанк.

Скільки заробляє Росія з продажу нафти

Президент Росії, Володимир Путін, після введення санкцій США та Європи закликав знайти альтернативу західній фінансовій системі. Відтак Москва зобов'язала усіх торгових партнерів перейти на платежі в рублях для полегшення торгівлі.Після того як Захід припинив закупівлю російської нафти та ввів санкції, саме Індія стала найбільшим покупцем російської нафти.

Згідно із Russian Oil Tracker за червень від KSE Institute, у травні російські доходи від експорту нафти знизилися – до 16,8 мільярда доларів. Спад відбувся навіть попри зростання обсягів експорту завдяки тіньовому флоту.

Як свідчать розрахунки KSE Institute, за поточних обмежень щодо Росії, зокрема й цін на нафту, доходи країни-агресорки можуть сягнути 177 мільярдів доларів цьогоріч. Водночас у 2025 році ця сума, ймовірно, опуститься до 141 мільярда доларів.

У той час слабке дотримання санкцій щодо Росії може спровокувати збільшення доходів: у 2024 році – до 198 мільярдів доларів та у 2025 році – до 186 мільярдів доларів.

Три країни, а саме Індія, Китай та Туреччина, підтримували попит на російську сиру нафту, імпортувавши 95% "чорного золота" за той час.

А з моменту повномасштабного вторгнення в Україну Росія заробила понад 680 мільярдів євро на експорті викопного палива. І саме сира нафта та нафтопродукти складають основну частину доходів росіян від викопного палива.

На початку 2023 року Захід ввів ембарго на російський нафтовий експорт, а цінова стеля на цю сировину склала 60 доларів за барель. Утім, на сьогодні російська нафта Urals коштує набагато дорожче за встановлену стелю – станом на 25 липня це понад 76 доларів за барель.

Водночас, як заявляють в Міністерстві фінансів Росії, за чотири місяці 2024 року енергетичні доходи бюджету становили 4,157 трильйона рублів.

У відомстві заявляють, що це на 82% більше порівняно з аналогічним періодом у 2023 році.

Однак відомо, що попри ріст доходів кошти з так званого ФНД все ж використовувалися для покриття недостачі прибутків.