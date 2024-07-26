В Индии состоялась самая громкая свадьба года, которую даже не боятся называть свадьбой века. Известный миллиардер из списка Forbes, Мукеш Амбани, женил своего сына и потратил на это более 600 миллионов долларов. И все бы ничего, если бы бизнес семьи Амбани не имел связей с Россией.

Как известно, отец жениха возглавляет нефтеперерабатывающий комплекс Reliance Industries, который в дальнейшем продолжает сотрудничать с Россией и согласился покупать сырье в рублях. Таким образом семья Амбани не только помогает Кремлю обходить западные санкции, но и поддерживает спрос на российскую нефть Urals.

Кто такие Амбани, какое состояние потратила одна из самых богатых семей в мире на свадьбу и, почему их партнерство с Россией положительно влияет на экономику агрессора, рассказывает 24 Канал.

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Празднование длиной в 7 месяцев и ценой в 600 миллионов

Грандиозная свадьба сына индийского миллиардера Мукеша Амбани, самого богатого человека в Азии, всколыхнула мир. Женился сын Мукеша, Анант Амбани, с не менее известной Радхикой Мерчант, дочерью миллиардера Вирена Мерчант, который, в свою очередь, является одним из самых богатых людей в Индии.

Фото с предсвадебных торжеств и самой свадьбы попали чуть ли не в каждое мировое издание. Неудивительно, что такое внимание было приковано к этому действу, ведь за почти 7 месяцев празднования было потрачено более 600 миллионов долларов – многочисленные вечеринки, круиз по Европе для гостей, выступления таких звезд, как Рианна и Джастин Бибер и тому подобное.

Кроме того, отец Ананта подарил супругам роскошную виллу стоимостью в 62 миллиона фунтов стерлингов на Palm Jumeriah в Дубае. Дом имеет 10 спален и частный пляж.

Презентовали супругам также роскошное авто стоимостью в 500 тысяч фунтов – Bentley Continental GTC Speed.

Среди драгоценностей, которыми владеет семья Амбани, есть немало бриллиантов, изумрудов и тому подобное. Чего только стоят украшения Радхики Мерчант, в которые она была одета во время очередных праздничных вечеринок.

Кроме того, на праздновании не только супруги получали подарки, но и сами гости. Среди таких презентов были часы Audemars Piguet Royal Oak. В зависимости от номера модели цена достигает от 15 до почти 40 тысяч евро.

Интересно! Среди приглашенных гостей были как американский программист и предприниматель Марк Цукерберг, так и сестры Кардашьян – Ким и Глои. Также актер Джон Сина, бизнесмен Роберт Дадли и бывшие премьер-министры Великобритании Тони Блэр и Борис Джонсон. И этот список можно продолжать.

Какие связи имеет семья Амбани с Россией

Мукеш Амбани, 67-летний миллиардер, занимает 9 место в списке самых богатых в мире людей Forbes с состоянием в 116 миллиардов долларов.

Мужчина возглавляет и руководит оператором крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего комплекса Reliance Industries с доходом 110 миллиардов долларов.

Бизнес имеет долю как в нефтехимии, нефти и газе, так и в телекоммуникациях, розничной торговле и финансовых услугах.

А 29-летний Анант занимает должность в совете директоров компании.

Самый интересный факт во всем этом то, что Reliance Industries несмотря на войну в Украине продолжает сотрудничать с Россией. Кроме того, несколько месяцев назад индийская компания заключила соглашение с "Роснефтью" о покупке нефти в рублях.

В мае этого года между Reliance Industries и "Роснефтью" было подписано однолетнее соглашение о покупке не менее 3 миллионов баррелей нефти в рублях в месяц, сообщили в Reuters.

Напоминаем! Президент России, Владимир Путин, после введения санкций США и Европы призвал найти альтернативу западной финансовой системе. Поэтому Москва обязала всех торговых партнеров перейти на платежи в рублях для облегчения торговли.

Такое соглашение помогает частному управлению Reliance получать нефть по сниженным ставкам. Взамен Россия будет получать стабильный доход в бюджет, из которого средства идут на продолжение войны в Украине.

Индийская нефтеперерабатывающая компания согласилась на оплату нефти российскими рублями через индийский банк HDFC (HDBK.NS) и российский Газпромбанк.

Кстати! После того как Запад прекратил закупку российской нефти и ввел санкции, именно Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти.

Сколько зарабатывает Россия на продаже нефти

Согласно Russian Oil Tracker за июнь от KSE Institute, в мае российские доходы от экспорта нефти снизились – до 16,8 миллиарда долларов. Спад произошел даже несмотря на рост объемов экспорта благодаря теневому флоту.

Заметьте! Три страны, а именно Индия, Китай и Турция, поддерживали спрос на российскую сырую нефть, импортировав 95% "черного золота" за то время.

Как свидетельствуют расчеты KSE Institute, при текущих ограничениях в отношении России, в том числе и цен на нефть, доходы страны-агрессора могут достичь 177 миллиардов долларов в этом году. В то же время в 2025 году эта сумма, вероятно, опустится до 141 миллиарда долларов.

В то время слабое соблюдение санкций в отношении России может спровоцировать увеличение доходов: в 2024 году – до 198 миллиардов долларов и в 2025 году – до 186 миллиардов долларов.

Интересно! В начале 2023 года Запад ввел эмбарго на российский нефтяной экспорт, а ценовой потолок на это сырье составил 60 долларов за баррель. Впрочем, сегодня российская нефть Urals стоит гораздо дороже установленного потолка – по состоянию на 25 июля это более 76 долларов за баррель.

А с момента полномасштабного вторжения в Украину Россия заработала более 680 миллиардов евро на экспорте ископаемого топлива. И именно сырая нефть и нефтепродукты составляют основную часть доходов россиян от ископаемого топлива.

В то же время, как заявляют в Министерстве финансов России, за четыре месяца 2024 года энергетические доходы бюджета составили 4,157 триллиона рублей.

В ведомстве заявляют, что это на 82% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

Однако известно, что несмотря на рост доходов средства из так называемого ФНБ все же использовались для покрытия недостачи доходов.