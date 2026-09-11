Ситуація на нафтовому ринку погіршується

Міжнародне енергетичне агентство, яке очолило зусилля з компенсації дефіциту постачання та координувало масштабне вивільнення надзвичайних резервів нафти, тепер попереджає, що найгірше ще може чекати попереду, передає Bloomberg.

У новому звіті організація знову погіршила прогноз світового споживання "чорного золота", назвавши нинішню кризу однією з найсерйозніших за останні 60 років. Ще суттєвіше експерти скоротили оцінку пропозиції, визнавши, що спричинені війною проблеми триватимуть щонайменше до кінця 2026 року.

Важливо! Напередодні Саудівська Аравія повідомила партнерам по ОПЕК, що була змушена скоротити видобуток нафти до найнижчого рівня з часів війни в Перській затоці 1990 року.

За прогнозом МЕА, дефіцит нафтових запасів виявиться більшим і тривалішим, ніж очікували раніше, а тягар відновлення балансу на ринку зрештою може лягти на домогосподарства.

Наслідки війни вже відчутні в інших сегментах енергетики. Зокрема, ціни на природний газ у Європі від початку конфлікту зросли більш ніж удвічі, тоді як скорочення постачань СПГ ускладнює наповнення сховищ перед зимою.

Чи були шанси на стабілізацію

Нагадаємо, на початку війни світ пережив різкий шок: Ормузька протока фактично закрилася, нафтові гіганти Близького Сходу суттєво скоротити видобуток, а ціна "чорного золота" сягнула аж 120 доларів за барель. Згодом ситуація дещо стабілізувалася:

експортери Перської затоки почали використовувати резервні трубопроводи та інші маршрути;

тоді як Китай зменшив імпорт сировини.

Тож до липня котирування майже повернулися до позначки в 60 доларів за барель, створивши враження, що ринок навчився працювати в нових умовах. Однак нинішнє подорожчання показує, наскільки крихкою виявилася ця рівновага.



Як мінялася ціна нафти (у доларах за барель) / Інфографіка Markets Insider