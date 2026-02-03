Укр Рус
3 лютого, 17:04
3

Експорт венесуельської нафти зростає: які його обсяги зараз

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Експорт венесуельської нафти зріс до майже 800 тисяч барелів нафти на добу після зняття блокади США, яка діяла у грудні.
  • Американський Мінфін видав ліцензії на експорт венесуельської нафти, що дозволило компаніям, таким як Chevron і Vitol, постачати нафту за кордон.

Експорт венесуельської нафти зріс до майже 800 тисяч барелів нафти на добу. Для розуміння, у грудні показник був майже вдвічі менший – 498 тисяч барелів на день.

Що відбувається з венесуельською нафтою зараз?

Показник експорту нафти з Венесуели у січні став близьким до середнього значення 2025 року, повідомляє Reuters.

Таке збільшення у першу чергу стало наслідком зняття блокади США, яка діяла у грудні. До того ж важливе рішення ухвалив американський Мінфін.

Минулого тижня Мінфін США видав широку ліцензію, що дозволяє американським компаніям та PDVSA експортувати, зберігати, транспортувати та переробляти венесуельську нафту, що є ще одним кроком до розплутування експорту. Серед партнерів PDVSA є компанія Chevron, яка все ще чекає на індивідуальні ліцензії для розширення діяльності, 
– вказує видання.

Як показують січневі дані:

  • Vitol і Trafigura загалом експортували 12 мільйонів барелів венесуельської сирої нафти та мазуту. Усе відбувалося за ліцензіями США, повідомляв раніше Reuters. Для розуміння, на добу ці відвантаження склали 392 тисячі барелів.
  • Переправлення відбувалося переважно до терміналів, які знаходяться в Карибському басейні. Саме звідти уже почався експорт вантажів для клієнтів у США, Індії та Європі.

Chevron та Vitol також поставили деякі вантажі важкої нафти PDVSA та її спільним підприємствам у січні, що є ключовим імпортом для розведення надважкої сирої нафти Венесуели та забезпечення виробництва експортних сортів, 
– зазначає видання.

Як США отримали контроль над венесуельською нафтою?

  • 3 січня 2026 року стало відомо про захоплення венесуельського президента Ніколаса Мадуро. Сили США доставили його на американську територію. Як сказав Трамп, це необхідно для здійснення правосуддя.

  • Після цього Трамп натиснув на венесуельський уряд. Таким чином США отримали доступ до ресурсів з Венесуели, зокрема, нафти.

  • Окрім цього, відбулося скасування нафтової блокади США. Це дозволило перевозити більше нафти.