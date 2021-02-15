Минулий рік виявився для жителів Венесуели вкрай важким, адже окрім пандемії та диктатури, є й серйозні виклики для економіки. Золотовалютні резерви практично спустошені, а ціни ростуть щодня.

Основні показники Венесуели у 2020

Споживчі ціни в Венесуелі за підсумками 2020 року зросли на 2959,8%, про що свідчать дані фінансової звітності регулятора. Мінімальну динаміку цін зафіксовано в березні (13,3%), максимальну — в грудні (77,5%).

Золоті запаси центрального банку Венесуели впали приблизно на 19 тонн і наразі складають 86 тонн. Це є рекордним мінімумом за останні 50 років.

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Економічна криза в Венесуелі

Економічні проблеми в країні почалися ще давно. У травні 2018 року інфляція в Венесуелі в річному численні склала 24 600%. У червні того ж року влада Венесуели відкрила безкоштовний проїзд в метрополітені Каракаса через відсутність в країні паперу для друку проїзних квитків.

Економічна криза, що триває в країні останні кілька років, посилився, коли в січні 2019 року лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе президентом країни і його підтримали більш ніж 60 країн світу, в тому числі й Україна.

Навесні 2020 року США через диктатуру в країні ввели санкції проти більш ніж 40 суден, що перевозять нафту з Венесуели. В результаті видобуток нафти впав до 75-річного мінімуму. А це основне джерело доходів країни.

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