В Венесуэле введут банкноту 1 миллион боливаров: это менее 1 доллара
Южноамериканская страна уже три года находится в социально-экономическом кризисе, который в частности привел к гиперинфляции. Из-за этого приходится вводить новые банкноты.
Источник:Deutsche Welle
Центральный банк Венесуэлы объявил о введении трех новых банкнот:
- 200 тысяч боливаров;
- 500 тысяч боливаров;
- 1 миллион боливаров.
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Но с учетом стремительного роста инфляции, самая высокая купюра имеет стоимость лишь 0,52 доллара (0,44 евро), согласно официальному курсу.
Эти новые купюры будут распространяться вместе с банкнотами 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров, которые сейчас используются,
Зачем бумажные деньги
В течение последних нескольких лет различные правительства Венесуэлы обращались к печати новых банкнот различных номиналов как способа опередить спиральную инфляцию.
Эти новые законопроекты дополнят и оптимизируют текущие номиналы в соответствии с требованиями национальной экономики,
– говорится в сообщении центробанка.
Но, поскольку за год инфляция достигла 2665% по состоянию на январь, по данным центрального банка, использование венесуэльских бумажных денег почти полностью исчезло в пользу карточек.
В основном цены в Венесуэле номинированные в американской валюте, чтобы была хоть какая-то стабильность.
Что происходит в Венесуэле
В течение последних семи лет санкции, введенные США, Европейским Союзом и другими странами по добыче золота, нефти и других операций, побивали южноамериканскую страну.
США, как и Украине, также не признают правительство во главе с Николасом Мадуро.
Ситуация в стране ухудшилась из-за падения цен на нефть и ограничения продажи нефти, добываемой в стране.
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