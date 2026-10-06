Що буде з активами банку

Диктатор погодив реорганізацію російської "дочки" UniCredit та подальший продаж новоствореного підрозділу, пише Reuters із посиланням на указ, оприлюднений на сайті уряду країни-агресорки. Цікаво, що така угода вимагала особистого дозволу президента через обмеження на операції з активами інвесторів із країн, які Москва вважає "недружніми".

До слова, UniCredit тривалий час залишався одним із найбільших західних банків, що продовжували працювати в Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. Поряд із ним на ринку зберігали присутність австрійський Raiffeisen та угорський OTP, попри тиск європейських регуляторів щодо виходу.

У травні UniCredit повідомив про попередню домовленість щодо продажу частини активів приватному інвестору з ОАЕ. План передбачає поділ місцевої структури на два напрями:

платіжний підрозділ банк хоче залишити в повній власності;

тоді як решту бізнесу передати покупцеві.

Зауважте! Вартість потенційної угоди не розкривали, але завершити її компанія сподівалася в першій половині 2027 року – після отримання всіх необхідних дозволів.

Однак навіть після указу Путіна процедура ще не завершена: вихід іноземних банків із Росії має окремо погоджувати Центробанк. Окрім того, такі операції додатково перевіряють західні органи через чинні міжнародні санкції проти країни-агресорки.

До слова, аби UniCredit міг завершити давно відкладену угоду, пов'язану з його колишнім українським підрозділом та російськими бізнесменами Михайлом Фрідманом і Петром Авеном, ЄС навіть робив вузький виняток із санкцій раніше в липні.

Нагадаємо, після передачі під тимчасове управління активів Nestlé, Metro та Auchan джерело, близьке до російської влади, фактично попередило інші європейські компанії фразою "нехай бояться". Серед потенційно вразливих прямо називали UniCredit і Raiffeisen.