Які компанії опинилися в зоні ризику

У вересні під тимчасове управління в Росії вже передали активи швейцарської Nestlé, німецької Metro AG та французької Auchan. Коли Reuters запитав, хто може стати наступною ціллю і чи загрожує такий сценарій підрозділам UniCredit та Raiffeisen, у відповідь прозвучало коротке: "Нехай бояться".

Настав час асиметричних заходів. Нехай подумають (в ЄС – 24 Канал), які кроки вони роблять і які санкції запроваджують,

– заявило високопоставлене джерело в російському уряді, безпосередньо обізнане із ситуацією.

Інше джерело агентства з корпоративного сектору звинуватило європейські компанії у навмисному стримуванні розвитку своїх місцевих підрозділів, що нібито шкодить усій російській економіці.

Водночас представник одного з іноземних бізнесів, які досі працюють на ринку країни-агресорки, розповів, що вони поки сподіваються на збереження статус-кво в найближчій перспективі.

Яка позиція російської влади

У Кремлі заявили, що рішення щодо європейських компаній пов'язані з дедалі більшою залученістю "недружніх країн" до нібито "безпосередніх бойових дій" проти Росії.

Водночас речник диктатора Дмитро Пєсков натякнув, що такі кроки теоретично можуть і скасувати. Однак жодних підстав для цього наразі немає. "Ми не чуємо розсудливих голосів, які закликали б до діалогу чи спроб виправити ситуацію", – сказав він.

У ЄС, зі свого боку, відповідальність за провал мирних зусиль покладають на Росію, наголошуючи, що Москва не демонструє реальної готовності до переговорів. Напередодні блок також продовжив санкції проти понад 3 тисяч фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо, раніше Raiffeisen Bank International в регіональному суді Відня домігся рішення про стягнення з російської компанії Rasperia близько 3,15 мільярда євро компенсації збитків, яку можуть виплатити із заморожених активів.