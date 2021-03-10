Втратив 569 мільйонів доларів: ведучий Алекс Джонс загубив ноутбук з біткойнами

Засновник InfoWars Алекс Джонс втратив ноутбук, на якому було 10 тисяч біткойнів. Криптовалюту ще в 2011 році йому подарував телеведучий Макс Кайзер.

Кайзер тоді був переконаний, що біткойн стане новою світовою валютою. Про це Алекс Джонс розповів в інтерв'ю Flagrant 2.

До слова Біткойн за добу подорожчав на 5 тисяч доларів: чого чекати далі

"Макс Кейзер приходить до мене і каже: "Ось 10 тисяч біткойнів для тебе. Це майбутнє. Це буде нова світова валюта (він зареєстрований)". Я втратив ноутбук, на який він поклав 10 тисяч доларів. Скільки сьогодні коштує 10 тисяч біткойнів? Багато", – зазначив Джонс.

Скільки втратив ведучий

Телеведучий Макс Кайзер у твітері підтвердив, що дарував Джонсону 10 тисяч біткойнів. Він розповів, що тоді криптовалюта коштувала менше ніж 5 доларів. Згідно з сьогоднішнім курсом, Алекс Джонс втратив приблизно 569 мільйонів доларів.

Який курс біткойна зараз

Станом на 10 березня 20:38 біткойн коштує 56 913 доларів. Про це свідчать дані Investing.com.



Курс біткойна станом на 10 березня / Графіка Investing.com

Хто такий Алекс Джонс? Американський радіоведучий, продюсер і режисер документальних кінофільмів. Веде радіопередачу новин "Шоу Алекса Джонса". Він є власником сайтів InfoWars.com, PrisonPlanet.com.

До слова, у січні програміст із Сан-Франциско Стефан Томас загубив пароль від електронного гаманця, де зберігав 7 002 біткойнів. На той час їхня вартість становила приблизно 220 мільйонів доларів.