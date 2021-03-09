У вівторок, 9 березня, ціна біткойна виросла на 5 тисяч доларів. Так, вперше з 22 лютого криптовалюта досягла позначки у понад 54 тисяч доларів.

За минулу добу біткойн подорожчав на 7,46% і станом на 8:15 коштував 54 310 доларів. Після цього ціна трохи впала до 53 730 доларів. Про це свідчать дані Coindesk.

До слова Ілон Маск за тиждень збіднів ще на 27 мільярдів доларів

Вже о 17:15 криптовалюта коштувала 54 354 доларів. Так, капіталізація біткойнів перевищила 1 трильйон доларів – вдруге за своє існування.



Курс біткойна 9 березня / Графіка Coindesk

За інформацією РБК, біткойн почав рости в ціні на фоні нових інвестицій компанії MicroStrategy, яка 5 березня заявила про придбання криптовалюти ще на 25 мільйонів доларів.

Чого очікувати від біткойна надалі

Канадський інвестор і телеведучий Кевін О'Лірі в коментарі Stansberry Research заявив, що в майбутньому біткойн стане стабільним фінансовим інструментом. Все тому, що цифрові монети перебуватимуть у багатьох інвестиційних портфелях, що захистить від ризиків.

Окрім цього, він вважає, що ринкова капіталізація першої цифрової монети може досягти 20 трильйонів доларів. Водночас гендиректор криптобіржі Kraken Джесс Пауелл в інтерв'ю Bloomberg Television спрогнозував, що в наступні 10 років біткойн подорожчає 1 мільйон доларів.

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