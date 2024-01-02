Вартість біткойна зросла

Загалом за 2023 рік біткойн здорожчав на 156%. Це сталося на тлі ажіотажу серед інвесторів викликаним можливим схваленням Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC) запуску біржових спотових біткойн-фондів (BTC-ETF).

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Нагадаємо! BTC-ETF – це інвестиційний фонд чиї акції торгуються на традиційних фондових біржах, таких як – Nasdaq, NYSE.

Останніми роками SEC почала відхиляти заявки на запуск спотових біткойн-ETF, стверджуючи, що нині ринок криптовалют вразливий для маніпуляцій. Попри це очікується, що вже у січні регуляторні органи схвалять деякі з 13 запропонованих спотових біткойн-ETF.

Є ймовірність, що якщо SEC відмовить у дозволі, це може спричинити різке падіння ціни на біткойн.

Зауважте! До слова вперше за 2023 рік біткойн здорожчав на понад 40 тисяч доларів саме 4 грудня. Тоді він зріс на 5% і коштував 41 500 доларів.