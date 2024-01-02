Вартість біткойна зросла
Загалом за 2023 рік біткойн здорожчав на 156%. Це сталося на тлі ажіотажу серед інвесторів викликаним можливим схваленням Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC) запуску біржових спотових біткойн-фондів (BTC-ETF).
Читайте також Євро готується до серйозних змін: що буде з валютою у 2024 році
Останніми роками SEC почала відхиляти заявки на запуск спотових біткойн-ETF, стверджуючи, що нині ринок криптовалют вразливий для маніпуляцій. Попри це очікується, що вже у січні регуляторні органи схвалять деякі з 13 запропонованих спотових біткойн-ETF.
Є ймовірність, що якщо SEC відмовить у дозволі, це може спричинити різке падіння ціни на біткойн.