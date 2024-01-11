"Зеленый свет" для Уолл-стрит

Этот шаг стал знаковым событием для сектора цифровых активов, стоимость которого составляет примерно 1,7 триллиона долларов. А после решения комиссии, биткойн на короткое время поднялся на 47 тысяч долларов.

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Следовательно, SEC разрешила фондам-тяжеловесам отрасли BlackRock, Invesco и Fidelity и более мелким конкурентам, включая Valkyrie – начать торги.

Хотя сегодня мы одобрили листинг и торговлю некоторыми спотовыми акциями Bitcoin ETP, мы не одобряли и не одобряли биткойн. Инвесторы должны соблюдать осторожность в отношении множества рисков, связанных с биткойнами и продуктами, к криптовалюте.

– сказал в своем заявлении глава SEC Гэри Генслер.

Что это значит для инвесторов

Решение SEC означает, что теперь инвесторы могут получить доступ к биткойнам. через традиционные брокерские счета, а не используя криптостартапы, ставшие объектом внимания правительства из-за ряда скандалов и банкротств.

Это одобрение означает, что как розничные, так и институциональные инвесторы теперь имеют возможность диверсифицировать свой портфель с помощью криптовалюты, не заботясь о сложных вопросах хранения. ETF позволяет легко пополнить ваш портфель,

– сказал Кэмпбелл Харви, профессор финансов в Университете Дьюка.

Дело в том, что поклонники криптовалют на протяжении многих лет утверждали, что так называемый спотовый биткойн-фонд, который вкладывает средства непосредственно в биткойн – будет выгодным для инвесторов. В частности, речь шла о том, что он будет способствовать приближению отрасли к строго регулируемому миру. традиционных финансов.

Любопытно! Криптовалюта упала на 64% в 2022 году, однако выросла более чем вдвое в 2023 году. Однако в течение дня его стоимость может изменяться более чем на 10%.

Кроме того, добавим, что в первых числах января 2024 курс биткойна возросла до максимального уровня с апреля 2022 года. Все из-за ажиотажа инвесторов вокруг потенциального одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США запуска биржевых спотовых биткойн-фондов (BTC-ETF).