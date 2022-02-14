Та насправді така стратегія може лише призвести до ще більшого росту курсу. Адже що більше людей купує долар, то більшим є на нього попит, а відповідно і ціна. Аналітики у коментарі 24 каналу розповіли, чого чекати від курсу найближчим часом та чи варто скуповувати долари.

Цікаво Протистояння фіатних валют та цифрових грошей: які можливості це відкриває

Що відбувається з доларом

Протягом останнього тижня гривня стрімко зміцнювалася. НБУ навіть зумів викупити 253 мільйони доларів, адже пропозиція американської валюти була у надлишку. Проте суттєве зростання геополітичної напруженості почало даватися взнаки вже у п’ятницю, наголошує Анна Золотько, директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку.

Понеділок почався дуже напружено. Лише за перші 2 години торгів з продажу та купівлі долара було більше, ніж зазвичай за цілий день. Спочатку курс гривні різко впав, потім частково відновився.

За таких умов прогнозувати якісь конкретні курсові коридори неможливо. Наразі все залежить від геополітичної напруженості та готовності НБУ компенсувати інтервенціями дисбаланс між попитом та пропозицією. Впевнено можна казати лише про надвисоку волатильність на торгах найближчими днями. Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

Експертка наголошує, що це призведе до суттєвого розширення спреду між курсами купівлі та продажу.

Ймовірне вторнення Росії призводить до втрати інвесторів. За словами Віталія Мінько, аналітика Forex Club Libertex, з початку лютого портфель ОВДП нерезидентів знизився на 2,5 мільярда гривень, а загалом з початку року – на 13,6 мільярда гривень.

Але з іншого боку гривню підтримують наступні заяви інших країн:

Франція надасть макродопомогу в 1,2 мільярда євро для стабілізації української економіки;

уряд Польщі ухвалив рішення про безоплатну передачу Україні військового майна.

Чекаємо на рух близько 28 гривень за долар. Слідкуємо за новинами щодо переговорів з партнерами та ситуацією на кордоні, а також публікацією статистики щодо інфляції в Україні за січень, яка розглядатиметься основою для наступного кроку щодо посилення кредитно-грошової політики НБУ. Віталій Мінько Аналітик Forex Club Libertex

Чи варто зараз купувати долар

Наразі вирішальним фактором для курсу валют є психологічний. За словами Анни Золотько, ринки дуже гостро реагують на негативні новини, незважаючи на реальні економічні чинники. При цьому будь-яке пом’якшення тональності в новинах може різко змінити курсовий тренд.

Експертка зазначає, що купівля долара залежить від цілі:

Якщо це невелика сума, яку ви й так скоро плануєте витратити, – то сенсу купувати долари немає. Навпаки через високу волатильність та великі спреди є шанс втратити гроші, коли мінятимете долари назад у гривні.

Скоріш за все купівля кількох сотень доларів зараз принесе лише збитки. Оскільки валюту буде куплено по завищеному, а продано по заниженому курсу,

– застерігає Анна Золотько.

Щодо більших сум, то рішення має ухвалювати кожна людина, зважаючи на власне розуміння вірогідності розвитку подій за одним чи іншим сценарієм:

Якщо ситуація заспокоїться за кілька днів або навіть тижнів, гривня почне швидко повертати втрачені позиції. За таких умов купувати валюту зараз, коли курс вочевидь занадто розігрітий психологічними чинниками, не найкраща інвестиційна стратегія.

В іншому випадку курс долару під тиском додаткового попиту з багатьох джерел, зростатиме.

Остаточне рішення має ухвалювати людина самостійно. Але я все ж рекомендую щонайменше добре усе обміркувати – в кризових ситуаціях, на кшталт нинішньої, зазвичай заробляють лише професіонали, для яких купівля та продаж валюти є роботою,

– резюмує експертка.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Україна активне веде переговори з партнерами: дивіться відео