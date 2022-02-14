Но на самом деле, такая стратегия может лишь привести к еще большему росту курса. Ведь чем больше людей покупает доллар, тем больше на него спрос, а соответственно и цена. Аналитики в комментарии 24 канала рассказали, чего ждать от курса в ближайшее время и стоит ли скупать доллары.

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Что происходит с долларом

В течение последней недели гривна стремительно укреплялась. НБУ даже сумел выкупить 253 миллиона долларов, ведь предложение американской валюты было в избытке. Однако существенный рост геополитической напряженности начал сказываться уже в пятницу, отмечает Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

Понедельник начался очень напряженно. Только за первые 2 часа торгов по продаже и покупке доллара было больше обычного за целый день. Сначала курс гривни резко упал, затем частично восстановился.

В таких условиях прогнозировать какие-либо конкретные курсовые коридоры невозможно. Все зависит от геополитической напряженности и готовности НБУ компенсировать интервенциями дисбаланс между спросом и предложением. Уверенно можно говорить только о сверхвысокой волатильности на торгах в ближайшие дни. Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

Эксперт отмечает, что это приведет к существенному расширению спреда между курсами купли и продажи .

Вероятное вторжение России приводит к потере инвесторов. По словам Виталия Минько , аналитика Forex Club Libertex, с начала февраля портфель ОВГЗ нерезидентов снизился на 2,5 миллиарда гривен, а в целом с начала года – на 13,6 миллиарда гривен.

Но с другой стороны гривну поддерживают следующие заявления других стран:

Франция предоставит макропомощь в 1,2 миллиарда евро для стабилизации украинской экономики;

правительство Польши приняло решение о безвозмездной передаче Украине военного имущества.

Ждем движения около 28 гривен за доллар. Следим за новостями о переговорах с партнерами и ситуацией на границе, а также публикацией статистики по инфляции в Украине за январь, которая будет рассматриваться основой для следующего шага по усилению кредитно-денежной политики НБУ. Виталий Минько Аналитик Forex Club Libertex

Стоит ли сейчас покупать доллар

Сейчас решающим фактором для курса валют является психологический . По словам Анны Золотько, рынки очень остро реагируют на негативные новости, невзирая на реальные экономические факторы. При этом любое умягчение тональности в новостях может резко изменить курсовой тренд.

Эксперт отмечает, что покупка доллара зависит от цели:

Если это небольшая сумма , которую вы и так скоро планируете потратить, то смысла покупать доллары нет. Напротив из-за высокой волатильности и больших спредов есть шанс потерять деньги, если будете менять доллары назад в гривн ы .

Скорее всего, покупка нескольких сотен долларов сейчас принесет только убытки. Поскольку валюта будет куплена по завышенному, а продана по заниженному курсу,

– предостерегает Анна Золотько.

Что касается больших сумм , то решение должен принимать каждый человек, учитывая собственное понимание вероятности развития событий по одному или другому сценарию:

Если ситуация успокоится через несколько дней или даже недель, гривна начнет быстро возвращать утраченные позиции. В таких условиях покупать валюту сейчас, когда курс явно слишком разогрет психологическими факторами, не лучшая инвестиционная стратегия.

В противном случае курс доллара под давлением дополнительного спроса из многих источников будет расти.

Окончательное решение обязан принимать человек без помощи других. Но я все же рекомендую по меньшей мере хорошо все обдумать – в кризисных ситуациях, вроде нынешней, обычно зарабатывают только профессионалы, для которых покупка и продажа валюты является работой,

– резюмирует эксперт.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.