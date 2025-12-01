Скільки можна отримати за грам золотого лому 1 грудня

Золото сьогодні зросло в ціні. Вартість цього металу на світовому ринку сягнула максимуму за останні 6 тижнів. Зміна тенденцій також вплинула на ціни золотого лому.

Скільки коштує грам золотого лому сьогодні?

Ціна золотого лому залежить, у тому числі, й від проби, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Новий наслідок атаки українського безпілотника: ціни на нафту летять вгору

Сьогодні НБУ встановив такі закупівельні ціни на золото в брухті:

якщо виріб має 333 пробу – 1 852,47 гривні за грам

375 пробу – 2 086,12 гривні за грам;

500 пробу – 2 781,49 гривні за грам;

583 пробу – 3 243,22 гривні за грам;

585 пробу – 3 254,34 гривні за грам;

750 пробу – 4 172,24 гривні за грам;

900 пробу – 5 006,68 гривні за грам;

999 пробу – 5 557,42 гривні за грам.

Зверніть увагу! Проба позначає скільки чистого металу у сплаві. Вказане значення потрібно просто розділити на 10. Наприклад, якщо на виробі вказано 585 пробу, там – 58,5% золота, 750 – 75%.

Чи змінились ціни на банківський метал?

НБУ відкоригував ціни і на банківський метал. Сьогодні, залежно від категорії, розцінки такі:

банківське золото найвищої категорії має ціну – 5 619,17 гривні за грам;

золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 5 602,31 гривні за грам;

а от метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 562,98 гривні за грам.

Що важливо знати про ціни на золото зараз?