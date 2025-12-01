Укр Рус
Скільки можна отримати за грам золотого лому 1 грудня
1 грудня, 16:35
3

Скільки можна отримати за грам золотого лому 1 грудня

Анастасія Зорик
Основні тези
  • НБУ встановив закупівельні ціни на золото в брухті, які варіюються від 1 852,47 гривні за грам для 333 проби до 5 557,42 гривні за грам для 999 проби.
  • Ціни на банківське золото залежать від категорії.

Золото сьогодні зросло в ціні. Вартість цього металу на світовому ринку сягнула максимуму за останні 6 тижнів. Зміна тенденцій також вплинула на ціни золотого лому.

Скільки коштує грам золотого лому сьогодні?

Ціна золотого лому залежить, у тому числі, й від проби, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Сьогодні НБУ встановив такі закупівельні ціни на золото в брухті:

  • якщо виріб має 333 пробу – 1 852,47 гривні за грам
  • 375 пробу – 2 086,12 гривні за грам;
  • 500 пробу – 2 781,49 гривні за грам;
  • 583 пробу – 3 243,22 гривні за грам;
  • 585 пробу – 3 254,34 гривні за грам;
  • 750 пробу – 4 172,24 гривні за грам;
  • 900 пробу – 5 006,68 гривні за грам;
  • 999 пробу – 5 557,42 гривні за грам.

Зверніть увагу! Проба позначає скільки чистого металу у сплаві. Вказане значення потрібно просто розділити на 10. Наприклад, якщо на виробі вказано 585 пробу, там – 58,5% золота, 750 – 75%.

Чи змінились ціни на банківський метал?

НБУ відкоригував ціни і на банківський метал. Сьогодні, залежно від категорії, розцінки такі:

  • банківське золото найвищої категорії має ціну – 5 619,17 гривні за грам;
  • золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 5 602,31 гривні за грам;
  • а от метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 562,98 гривні за грам.

Що важливо знати про ціни на золото зараз?

  • За сьогоднішню сесію, ціна золота зросла на 0,3%. Вартість цього металу за унцію склала – 4 241,21 долара. На таке зростання, зокрема, вплинуло очікування зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у грудні.

  • Імовірно, вартість цього металу зростатиме і надалі. Аналітики прогнозують збільшення ціни золота до 4 500 доларів у середині 2026 року.