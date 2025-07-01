Що відбувається з акціями європейських банків

У першому півріччі 2025 року інвестори активно вкладалися в банківський сектор. Їх приваблювали його висока прибутковість та стабільні прибутки, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Однією з найважливіших подій першої половини року стало зростання вартості іспанського Banco Santander, завдяки чому банк обійшов швейцарський холдинг UBS Group AG і став найдорожчим кредитором континентальної Європи.

Як зросла вартість європейських банків

Лідером зростання є французький Societe Generale. Акції цього банку з початку року зросли на 79% і торгуються близько максимуму 2017 року.

Цікаво! Серед акцій, що найбільш активно зростають у ціні також папери німецького Commerzbank. У травні його ринкова капіталізація вперше перевищила 30 мільярдів євро.

З початку року акції Deutsche Bank зросли на 51% та повернулися до рівнів 2015 року. Водночас італійські кредитні установи переживають сплеск активності у сфері злиття та поглинання, що здатне змінити ландшафт національної банківської галузі.

Примітно! Італійський UniCredit став одним із найкращих банків Європи, додавши 48% вартості. Акції інших італійських банків, таких як Mediobanca SpA та Banca Generali SpA, також оновили історичні максимуми.