Чому дії Трампа загрожують світовій фінансовій системі

У вівторок, 1 липня, голови центральних банків США, єврозони, Великобританії, Японії та Південної Кореї зберуться на форумі Європейського центрального банку. Там вони в тому числі будуть обговорювати економічну політику президента США Дональда Трампа, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Головне питання: чи можуть протекціоністські та непередбачувані дії Трампа зруйнувати фінансову систему, яка керувала світовими фінансами протягом 80 років.

Як і всі інші, вони намагаються зрозуміти, в який світ ми рухаємося. Вони, швидше за все, усвідомили, що найближчим часом не буде чітких відповідей. Тому і постає питання: як проводити грошово-кредитну політику в такій невизначеності,

– зазначила головний економіст BNP Paribas Ізабель Матеос-і-Лаго.

Серед учасників особливо пильна увага буде прикута до голови ФРС США Джерома Пауелла. Він знаходиться під сильним тиском з боку Трампа, який вимагає знизити відсоткові ставки, але поки що продовжує чинити опір.

Важливо! Будь-який сигнал про те, що незалежність ФРС від Білого дому може бути під загрозою, може підірвати позиції долара як основної світової валюти для торгівлі, заощаджень та інвестицій.

Крім того, Трамп також може заздалегідь назвати наступника Пауелла ще до закінчення його повноважень у травні наступного року. Це потенційно послабить позиції нинішнього глави ФРС. Якщо наступником виявиться кандидат, якого ринки сприймуть як сприйнятливішого до бажань Трампа – це може підірвати незалежність ФРС при формуванні політики,

– додали економісти Investec.

Що буде з євро

Як зазначається президент ЄЦБ Крістін Лагард опинилася в незвичайній для керівника центробанку єврозони позиції. Вона має просувати єдину європейську валюту як твердиню стабільності.

Примітно! Згідно з опитуванням OMFIF, 16% із 75 центральних банків планують збільшити частку євро у своїх резервах протягом найближчих 12-24 місяців. Це робить євро найбільш популярною валютою серед них.

Втім, аналітики зазначають, що ЄС має зробити ще чималу роботу, щоб наблизити євро до долара як головну світову валюту. Європейський союз потребує глибокої фінансової, економічної та оборонної інтеграції, перш ніж зможе кинути виклик долару.