Популярність паладію на фондових ринках набирає оберти протягом кількох останніх років. Тож, паладій, який належить до платинових металів, стає потужним гравцем.

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Історичний рекорд

Вперше в історії ф'ючерси паладію торгувалися на біржі на рівні 2 900 доларів за тройську унцію. За останній місяць активи цінного металу виросли в ціні майже на 11%. Це сталося на фоні побоювань щодо проблем з постачанням. Цікаво, що ціна золота зараз зупинилася на рівні 1777 доларів за унцію.

Вартість паладію оновила історичний рекорд / Інфографіка Trading Economics

Тоді як попит на паладій стрімко зростає. Головна причина – це встановлення жорсткіших правил регулювання викидів автомобілів у країнах Європи та в Китаї. Зазначимо, що саме паладій використовують у каталітичних нейтралізаторах. Найбільшими виробниками паладію є Росія та Південна Африка. На ці країни припадає 70 – 80% світового виробництва. Далі йдуть США, Канада та Зімбабве.

Каталітичний нейтралізатор Це апарат у вихлопній системі двигуна внутрішнього згоряння, що призначений для зменшення токсичності відпрацьованих газів через відновлення оксидів азоту та використання отриманого кисню для допалювання чадного газу та недогорілих вуглеводнів.

На Нью-Йоркській товарній біржі котирування контрактів на платину коливалося в межах 2856,5 долара за унцію, що на 0,5% більше, ніж показники на закритті попередніх торгів. Максимально ціна за одну унцію в ході цієї сесії дорівнювала 2928 доларів.

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