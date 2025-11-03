Які ціни на нафту сьогодні?
Вартість нафти також залежить і від виробника, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Trading Economics.
Читайте також Усе через санкції: ще одна країна відмовляється від російської нафти
Зараз вартість основних марок встановлена така:
- Brent торгується по – 64,68 долара за барель.
- Американська нафта WTI по – 60,88 долара за барель.
- Російська Urals – 58,43 долара за барель.
Що впливає на ціну нафти 3 листопада?
Сьогодні ціни на нафту майже не змінилися. Так відбувається попри те, що ОПЕК+ планує збільшувати поставки, повідомляє Reuters.
Зверніть увагу! Зараз ринок дещо обтяжений імовірним надлишком пропозиції. Також занепокоєння додають слабкі дані з виробництва в Азії.
В неділю ОПЕК+ домовились про збільшення видобутку нафти у грудні. Відомо, що обсяг зросте на 137 000 барелів щоденно. Також організація оголосила про призупинення збільшення видобутку у I кварталі 2026 року.
Аналітики зберігають свої прогнози щодо цін на нафту практично незмінними, оскільки зростання видобутку ОПЕК+ та низький попит компенсують геополітичні ризики для пропозиції. Оцінки профіциту на ринку нафти коливаються від 190 000 до 3 мільйонів барелів на добу,
– зазначає Reuters.
Також визначальними факторами для ціни нафти стали:
- санкції США (зокрема, йдеться про обмеження проти "Лукойла" та "Роснєфті");
- атаки України на російську інфраструктуру;
- зростання видобутку сирої нафти в США у серпні – до рекордних 13,8 мільйона барелів на добу.
Що потрібно знати про ринок нафти зараз?
Санкції змушують НПЗ Китаю відмовлятися від російської нафти. Річ у тім, що тепер обмеження діють не тільки на російські компанії, а і – покупців.
В кінці жовтня стало відомо, що Росія різко скоротила експорт нафтопродуктів морем до 1,89 мільйона барелів на добу. Такого не було, починаючи з 2022 року.
Тіньовий флот Росії продовжує діяти. Саме він дозволяє Кремлю обходити санкції. Нещодавно стало відомо, що Москва, аби продовжувати свою діяльність "в тіні" створила масштабну корупційну схему в Греції.