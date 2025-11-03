Які ціни на нафту сьогодні?

Вартість нафти також залежить і від виробника, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Trading Economics.

Зараз вартість основних марок встановлена така:

Brent торгується по – 64,68 долара за барель.

торгується по – 64,68 долара за барель. Американська нафта WTI по – 60,88 долара за барель.

по – 60,88 долара за барель. Російська Urals – 58,43 долара за барель.

Що впливає на ціну нафти 3 листопада?

Сьогодні ціни на нафту майже не змінилися. Так відбувається попри те, що ОПЕК+ планує збільшувати поставки, повідомляє Reuters.

Зверніть увагу! Зараз ринок дещо обтяжений імовірним надлишком пропозиції. Також занепокоєння додають слабкі дані з виробництва в Азії.

В неділю ОПЕК+ домовились про збільшення видобутку нафти у грудні. Відомо, що обсяг зросте на 137 000 барелів щоденно. Також організація оголосила про призупинення збільшення видобутку у I кварталі 2026 року.

Аналітики зберігають свої прогнози щодо цін на нафту практично незмінними, оскільки зростання видобутку ОПЕК+ та низький попит компенсують геополітичні ризики для пропозиції. Оцінки профіциту на ринку нафти коливаються від 190 000 до 3 мільйонів барелів на добу,

– зазначає Reuters.

Також визначальними факторами для ціни нафти стали:

санкції США (зокрема, йдеться про обмеження проти "Лукойла" та "Роснєфті");

атаки України на російську інфраструктуру;

зростання видобутку сирої нафти в США у серпні – до рекордних 13,8 мільйона барелів на добу.

Що потрібно знати про ринок нафти зараз?