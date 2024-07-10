Нафта дешевшає: що відбувається у нафтовій галузі зараз

Нафтовий ринок зазнав значного потрясіння на початку цього тижня. Першочергово через природні катаклізми.

Чому знижуються ціни на нафту

Зменшується вартість еталонних марок нафти. Як вважають трейдери, це сталося внаслідок проходження урагану "Беріл" у понеділок.

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Внаслідок цього, деякі НПЗ призупинили свою роботу. Зараз, вони запускаються знову. До того ж зупинився рух Х'юстонським судноплавним каналом.

Також на нафтовий ринок значно вплинуло імовірне зменшення попиту та неофіційні дані про резерви нафти у США.

На скільки впали ціни

На лондонській біржі ICE Futures котирування вересневих ф'ючерсів на сорт Brent знизилось на 0,32% або 0,27 долара. Тоді цей показник сягнув 84,39 долара за барель. У вівторок це значення знизилось на 1,3% до 84,66 долара за барель. Такий мінімум було досягнуто вперше з 17 червня.

А от на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) ф'ючерси на нафту WTI на серпень під час електронних торгів втратили 0,25% – тобто 0,2 долара. У цей момент вказаний показник складав 81,21 долара за барель. Під час попередніх торгів ці контракти впали в ціні на 1,1%, тоді вони коштували 81,41 долара за барель.