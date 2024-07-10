Безкоштовний роумінг для українців

Історичним кроком стало підписання телекомунікаційними операторами Європейського Союзу та України спільної заяви, в якій вони зобов'язалися співпрацювати задля забезпечення доступного або безкоштовного роумінгу та міжнародних дзвінків між двома регіонами. Ця угода є першим прикладом таких скоординованих зусиль і набуде чинності у квітні 2022 року.

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Нагадаємо! Недорогі телефонні дзвінки дозволяють українським шукачам притулку в Європі підтримувати зв'язок з близькими на батьківщині і навпаки.

Нещодавно BEREC, орган європейських регуляторів електронних комунікацій, офіційно схвалив угоду між операторами Європейського Союзу та України, підтвердивши її ефективність.

В лютому 2023 року Європейська комісія висунула пропозицію про приєднання України до роумінгової зони ЄС. У квітні того ж року Комітет асоціації між Україною та ЄС дав зелене світло цій пропозиції. У рамках цього процесу Україна старанно узгоджує своє законодавство із законодавством ЄС, щоб безперешкодно інтегруватися в роумінговий простір ЄС.

Останнім часом Україна все ще перебуває в процесі ухвалення додаткових законів. Очікується, що повна гармонізація буде досягнута в найближчі місяці. Після цього Європейська Комісія проведе оцінку, щоб визначити, наскільки українське національне законодавство відповідає необхідним стандартам.

Україна приєднається до роумінгового простору ЄС після отримання позитивної оцінки від держав-членів та остаточного рішення Комітету асоціації між Україною та ЄС. Очікується, що цей крок запропонує більш надійне та довготривале рішення для роумінгу в межах Європейського Союзу.