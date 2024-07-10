Чому знижуються ціни на нафту

Зменшується вартість еталонних марок нафти. Як вважають трейдери, це сталося внаслідок проходження урагану "Беріл" у понеділок.

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Внаслідок цього, деякі НПЗ призупинили свою роботу. Зараз, вони запускаються знову. До того ж зупинився рух Х'юстонським судноплавним каналом.

Також на нафтовий ринок значно вплинуло імовірне зменшення попиту та неофіційні дані про резерви нафти у США.

На скільки впали ціни

На лондонській біржі ICE Futures котирування вересневих ф'ючерсів на сорт Brent знизилось на 0,32% або 0,27 долара. Тоді цей показник сягнув 84,39 долара за барель. У вівторок це значення знизилось на 1,3% до 84,66 долара за барель. Такий мінімум було досягнуто вперше з 17 червня.

А от на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) ф'ючерси на нафту WTI на серпень під час електронних торгів втратили 0,25% – тобто 0,2 долара. У цей момент вказаний показник складав 81,21 долара за барель. Під час попередніх торгів ці контракти впали в ціні на 1,1%, тоді вони коштували 81,41 долара за барель.