Скільки коштує кілограм міді

У липні 2026 року найдорожчі різновиди міді вже коштують майже 600 гривень за один кілограм, як свідчать дані MetalMonitor.

Актуальні ціни на мідний брухт становлять:

мідь фосфориста – 500 – 590 гривень за кілограм;

мідь "блиск" – 490 – 512 гривень за кілограм;

мідь змішана – 460 – 485 гривень за кілограм;

мідний кабель і проводка – 260 – 475 гривень за кілограм;

мідна фольга та стрічка – 400 – 475 гривень за кілограм;

мідна стружка – 369 – 450 гривень за кілограм;

луджена мідь – близько 380 гривень за кілограм.

Найвищу ціну традиційно пропонують за чисту мідь без ізоляції, фарби та домішок, тоді як забруднений або змішаний брухт коштує відчутно дешевше.

Які види міді подорожчали

За останні шість місяців ситуація на ринку була неоднорідною. Подорожчала мідь "блиск" – приблизно 2,9%.

Практично не змінилися в ціні мідна стружка, луджена мідь.

Тоді як мідний кабель і проводка подешевшали на 13,3%, а фосфориста мідь – на 9,2%.

Загалом аналітики відзначають, що за останні пів року більшість категорій міді або подешевшали, або залишилися майже без змін.

Від чого залежить ціна міді

Варто пам'ятати, що не скрізь за мідний брухт платять однаково. На його вартість впливає одразу кілька чинників.

Насамперед це чистота металу. Чим менше фарби, ізоляції, припою, мастила чи інших домішок, тим дорожче його оцінять у пункті прийому.

Не менш важливим є вид міді. Наприклад, чистий "блиск" або фосфориста мідь коштують значно дорожче, ніж змішаний брухт чи стружка, адже потребують менше витрат на переробку.

Також значення мають:

попит з боку металургійної промисловості;

регіон України;

обсяг партії (за великі обсяги нерідко пропонують вищу ціну);

та цінова політика конкретного пункту прийому.

Навіть на один і той самий вид міді різниця між пунктами прийому може становити кілька десятків гривень за кілограм. Це залежить від конкуренції, попиту місцевих металургійних підприємств і потреб конкретного підприємства у певний момент.

Таким чином, ціни на мідь тримаються високими. Однак перед здачею брухту варто порівняти їх одразу в кількох компаніях, щоб обрати найбільш вигідний варіант.

Нагадаємо, за оцінками аналітиків, за останні 20 років вартість 1 кілограму міді зросла щонайменше в 12 – 14 разів, особливо рідкісних видів.