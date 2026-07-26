фосфористая медь – 500–590 гривен за килограмм;

медь "блеск" – 490–512 гривен за килограмм;

смешанная медь – 460–485 гривен за килограмм;

медный кабель и проводка – 260–475 гривен за килограмм;

медная фольга и лента – 400–475 гривен за килограмм;

медная стружка – 369–450 гривен за килограмм;

олуженная медь – около 380 гривен за килограмм.

Самую высокую цену традиционно предлагают за чистую медь без изоляции, краски и примесей, тогда как загрязненный или смешанный лом стоит значительно дешевле.

Какие виды меди подорожали

За последние шесть месяцев ситуация на рынке была неоднородной. Подорожала медь "блеск" – примерно на 2,9%.

Практически не изменились в цене медная стружка и оловянная медь.

В то же время медный кабель и проводка подешевели на 13,3%, а фосфористая медь – на 9,2%.

В целом аналитики отмечают, что за последние полгода большинство категорий меди либо подешевели, либо остались практически без изменений.

От чего зависит цена на медь

Стоит помнить, что не везде за медный лом платят одинаково. На его стоимость влияет сразу несколько факторов.

Прежде всего, это чистота металла. Почему меньше краски, изоляции, припоя, смазки или других примесей, тем дороже его оценят в пункте приема.

Не менее важен вид меди. Например, чистая "блестящая" или фосфористая медь стоят значительно дороже, чем смешанный лом или стружка, ведь требуют меньших затрат на переработку.

Также имеют значение:

спрос со стороны металлургической промышленности;

регион Украины;

объем партии (за большие объемы нередко предлагают более высокую цену);

и ценовая политика конкретного пункта приема.

Даже на один и тот же вид меди разница между пунктами приема может составлять несколько десятков гривен за килограмм. Это зависит от конкуренции, спроса местных металлургических предприятий и потребностей конкретного предприятия в данный момент.

Таким образом, цены на медь остаются высокими. Однако перед сдачей лома стоит сравнить их сразу в нескольких компаниях, чтобы выбрать наиболее выгодный вариант.

Напомним, по оценкам аналитиков, за последние 20 лет стоимость 1 килограмма меди выросла как минимум в 12–14 раз, особенно редких видов.