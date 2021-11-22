Вартість нафти продовжила від'ємну динаміку через ймовірність надлишку пропозиції на ринку. Річ у тому, що Японія заявила про можливість використання стратегічних резервів чорного золота.

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Ціни на нафту впали до мінімуму за 7 тижнів

Нафта марки Brent втратила 57 центів або 0,72% до 78,32 долара за барель. Тоді як вартість чорного золота West Texas Intermediate (WTI) впала на 39 центів або 0,51% до 75,55 долара за барель. Ціни на нафту WTI та Brent опустилися до найнижчого рівня з початку жовтня на початку сесії. У п'ятницю вартість нафти на ринку втратила приблизно 3%.

Згідно з даними Bloomberg, актуальна вартість нафти становить:

WTI – 76,62 долара за барель;

за барель; Brent – 79,55 долара за барель.

Роздуми Японії

Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо у суботу заявив, що готовий протистояти зростанню цін на нафту. Японський політик дав цей сигнал після запиту США щодо використання сировини зі стратегічних резервів. Чинне законодавство Японії дозволяє використання стратегічного резерву лише за двох умов:

обмежена пропозиція

стихійне лихо.

Ми розглядаємо те, що ми можемо зробити з юридичної точки зору, виходячи з того, що Японія буде координувати свою діяльність зі США та іншими зацікавленими державами,

– заявив прем'єр-міністр Кісіда Фуміо.

Стратегічні запаси нафти Японії, які належать як державному, так і приватному секторам, перевищують необхідний мінімуму, зазначений у законі. Японська влада вивчає опцію продажу надлишку резервної нафти, йдеться у матеріалі видання Aljazeera. Крім США та Японії резервну нафту також може використати й Китай.

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Фактор пандемії в Європі

З іншої сторони, зростають побоювання стосовно того, що відновлення заходів необхідних для стримування розповсюдження коронавірусу – загроза для попиту на нафту. Зокрема, у минулу п’ятницю Німеччина повідомила, що у країні може виникнути потреба знову перейти до повного карантину, після того, як Австрія заявила, що відновить суворі заходи для боротьби зі зростанням захворюваності. В Ірландії та Нідерландах люди отримали інструкції перейти на віддалену роботу за можливості.