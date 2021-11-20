У КоГуана 6,31 мільйона акцій Tesla. Більше лише у засновника компанії Ілона Маска (найбагатшої людини світу) та співзасновника Oracle Ларрі Елісона. КоГуан почав купувати акції компанії у 2019 році, і зараз його частка оцінюється в близько 7 мільярдів доларів.

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Чому мільярдер купує акції Tesla

Цікаво, що стратегія КоГуана суттєво відрізняється від головного правила, якого вчать всіх інвесторів – "кладіть яйця в різні кошика", тобто диверсифікуйте свої інвестиції. Він натомість радить обрати одну.

Оберіть акції однієї компанії, у цьому випадку, Tesla. Продовжувати подвоювати інвестиції. І, найголовніше, продовжуйте вірити в Ілона Маска,

– порадив трейдер.



КоГуан є відданим прихильником компанії Tesla і його засновника / Фото твітер ArtS3xy

Він додав, що від такої стратегії можна як виграти, так і програти. На щастя, він частіше виграє. Усі гроші, які має мільярдер, він вкладає лише в акції Tesla.

Цікаво! У день, коли акції компанії Tesla зросли на 13% через угоду з Hertz щодо продажу 100 тисяч електромобілів, сума, яку заробив КоГуан була десятизначною. Тобто щонайменше 1 мільярд доларів.

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