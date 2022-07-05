Нафта відчутно падає в ціні: вартість Brent і WTI 5 липня

Є всі ринкові умови, щоб ціни на нафту зростали. Але побоювання інвесторів щодо можливої глобальної рецесії трохи стримують цінове ралі і навпаки сприяють падінню цін.

Скільки коштує нафта

Серпневі ф'ючерси на нафту марки Brent у вівторок, 5 липня, коштують 110,03 долара за барель. З відкриття ринку сьогодні нафта подешевшала на 1,60 долара (– 1,43%), за даними Finance!Yahoo.

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Водночас ф'ючерси на нафту американської марки WTI зупинилися на рівні 105,91 долара за барель. З початку торгової сесії ця марка впала в ціні на 2,52 долара (– 2,32%).

Чому нафта дешевшає

Насправді є всі умови, що нафта дорожчала, оскільки попит переважає пропозицію. Країни ОПЕК видобувають недостатньо нафти. У червні видобуток 10 країн-членів впав на 100 тисяч барелів на добу, а мав навпаки вирости – на 275 тисяч барелів, повідомляє Reuters.

Також ринок очікує, що за пів року Європа відмовиться майже від всієї російської нафти, тож попит на нафт з інших країн серед європейських покупців зросте.

Однак обмежену пропозицію, а відтак і зростання цін на нафту, стримує побоювання щодо глобальної рецесії.

Що буде з нафтою

Інвестиційний банк Goldman Sachs очікує, що вартість нафти Brent цього літа може зрости до 140 доларів за барель. У банку визнають, що у випадку рецесії ціни навпаки повинні впасти, але світова економіка ще не зайшла у стан рецесії, тож ціни будуть рости.

за барель. У банку визнають, що у випадку рецесії ціни навпаки повинні впасти, але світова економіка ще не зайшла у стан рецесії, тож ціни будуть рости. Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців, за умови, що не буде рецесії.

ОПЕК очікує, що попит на нафту зросте за підсумками 2022 року. Споживання сягне 100,29 мільйона барелів на добу. А це навіть більше, ніж було до пандемії коронавірусу ц 2019 році.

Цікаво, що зараз країни G7 розглядають варіант знизити вартість російської нафти удвічі, щоб Захід надалі міг її купувати, а Росія натомість отримувала куди менші доходи від експорту своїх енергоносіїв. Механізм дії такий: Захід буде відмовляти Росії у послугах з транспортування нафти, якщо ціна буде вищою за граничну.

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