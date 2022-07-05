Скільки коштує нафта
Серпневі ф'ючерси на нафту марки Brent у вівторок, 5 липня, коштують 110,03 долара за барель. З відкриття ринку сьогодні нафта подешевшала на 1,60 долара (– 1,43%), за даними Finance!Yahoo.
До теми Рецесія та можливості для інвесторів: яку тактику виділяють експерти
Водночас ф'ючерси на нафту американської марки WTI зупинилися на рівні 105,91 долара за барель. З початку торгової сесії ця марка впала в ціні на 2,52 долара (– 2,32%).
Чому нафта дешевшає
Насправді є всі умови, що нафта дорожчала, оскільки попит переважає пропозицію. Країни ОПЕК видобувають недостатньо нафти. У червні видобуток 10 країн-членів впав на 100 тисяч барелів на добу, а мав навпаки вирости – на 275 тисяч барелів, повідомляє Reuters.
Також ринок очікує, що за пів року Європа відмовиться майже від всієї російської нафти, тож попит на нафт з інших країн серед європейських покупців зросте.
Однак обмежену пропозицію, а відтак і зростання цін на нафту, стримує побоювання щодо глобальної рецесії.
Що буде з нафтою
- Інвестиційний банк Goldman Sachs очікує, що вартість нафти Brent цього літа може зрости до 140 доларів за барель. У банку визнають, що у випадку рецесії ціни навпаки повинні впасти, але світова економіка ще не зайшла у стан рецесії, тож ціни будуть рости.
- Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців, за умови, що не буде рецесії.
- ОПЕК очікує, що попит на нафту зросте за підсумками 2022 року. Споживання сягне 100,29 мільйона барелів на добу. А це навіть більше, ніж було до пандемії коронавірусу ц 2019 році.
Цікаво, що зараз країни G7 розглядають варіант знизити вартість російської нафти удвічі, щоб Захід надалі міг її купувати, а Росія натомість отримувала куди менші доходи від експорту своїх енергоносіїв. Механізм дії такий: Захід буде відмовляти Росії у послугах з транспортування нафти, якщо ціна буде вищою за граничну.
Важливо – що буде з пальним у найближчі місяці: дивитися відео