Нафта знову дорожчає: скільки коштує Brent і WTI 1 липня

У 2022 році нафта майже весь час зростає в ціні. Після двотижневого падіння марки Brent і WTI знову дорожчають.

Скільки коштує нафта

Нафта марки Brent 1 липня коштує 115,17 долара за барель. За останню добу вона подорожчала на 36 центів (+ 0,31%), за даними Finance!Yahoo.

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Нафта американської марки WTI зупинилася на рівні 107,63 долара за барель. За добу ця марка виросла в ціні на 1,87 долара (+ 1,77%). Цікаво, що розрив між цінами цих двох марок виріс.

Чому нафта дорожчає

Нафта дорожчає тому, що пропозиція не задовільняє попиту. Країни ЄС, більшість з яких з 2023 року припиняють імпорт російської нафти, вже шукають заміну. Водночас країни ОПЕК (Організації країн-експортерів нафти) видобувають менше від своїх цільових рівнів. Річ у тім, що кілька країн-членів, особливо африканські, не мають достатньо потужностей чи інвестицій для видобутку такого обсягу нафти.

Що буде з нафтою

Інвестиційний банк Goldman Sachs очікує, що вартість нафти Brent цього літа може зрости до 140 доларів за барель. У банку визнають, що у випадку рецесії ціни навпаки повинні впасти, але світова економіка ще не зайшла у стан рецесії, тож ціни будуть рости.

за барель. У банку визнають, що у випадку рецесії ціни навпаки повинні впасти, але світова економіка ще не зайшла у стан рецесії, тож ціни будуть рости. Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців, за умови, що не буде рецесії.

ОПЕК очікує, що попит на нафту зросте за підсумками 2022 року. Споживання сягне 100,29 мільйона барелів на добу. А це навіть більше, ніж було до пандемії коронавірусу ц 2019 році.

Цікаво, що зараз країни G7 розглядають варіант обмежити ціну на російську нафту, щоб Захід надалі міг її купувати, а Росія натомість отримувала куди менші доходи від експорту своїх енергоносіїв. Щоправда, ця ідея має дуже багато перешкод, про які розповідаємо у матеріалі.

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