Нафта знову дорожчає: скільки коштує Brent і WTI 1 липня
У 2022 році нафта майже весь час зростає в ціні. Після двотижневого падіння марки Brent і WTI знову дорожчають.
Скільки коштує нафта
Нафта марки Brent 1 липня коштує 115,17 долара за барель. За останню добу вона подорожчала на 36 центів (+ 0,31%), за даними Finance!Yahoo.
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Нафта американської марки WTI зупинилася на рівні 107,63 долара за барель. За добу ця марка виросла в ціні на 1,87 долара (+ 1,77%). Цікаво, що розрив між цінами цих двох марок виріс.
Чому нафта дорожчає
Нафта дорожчає тому, що пропозиція не задовільняє попиту. Країни ЄС, більшість з яких з 2023 року припиняють імпорт російської нафти, вже шукають заміну. Водночас країни ОПЕК (Організації країн-експортерів нафти) видобувають менше від своїх цільових рівнів. Річ у тім, що кілька країн-членів, особливо африканські, не мають достатньо потужностей чи інвестицій для видобутку такого обсягу нафти.
Що буде з нафтою
- Інвестиційний банк Goldman Sachs очікує, що вартість нафти Brent цього літа може зрости до 140 доларів за барель. У банку визнають, що у випадку рецесії ціни навпаки повинні впасти, але світова економіка ще не зайшла у стан рецесії, тож ціни будуть рости.
- Королівський банк Канади очікує, що нафта може піднятися в ціні до 150 доларів і вище за барель протягом наступних 18 місяців, за умови, що не буде рецесії.
- ОПЕК очікує, що попит на нафту зросте за підсумками 2022 року. Споживання сягне 100,29 мільйона барелів на добу. А це навіть більше, ніж було до пандемії коронавірусу ц 2019 році.
Цікаво, що зараз країни G7 розглядають варіант обмежити ціну на російську нафту, щоб Захід надалі міг її купувати, а Росія натомість отримувала куди менші доходи від експорту своїх енергоносіїв. Щоправда, ця ідея має дуже багато перешкод, про які розповідаємо у матеріалі.
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