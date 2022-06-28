Це рішення водночас дозволить скоротити доходи Росії і дозволити країнам Заходу надалі купувати нафту в країни-агресорки. Про це зокрема заявив міністр фінансів США Джанет Єллен.

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Чому Захід хоче обмежити ціни

На жаль, обмеження з боку Євросоюзу, який був найбільшим покупцем російських енергоносіїв, не діє. Попри те, що країни ЄС, Велика Британія, США та інші країни знизили обсяги імпорту або зовсім відмовилися від російської нафти, країна-агресорка навпаки наростила доходи. Все тому, що ціни на енергоносії виросли: Європа платить зараз більше за менший обсяг нафти, а решту викуповує Китай та Індія.

Тож на Заході взялися шукати інші рішення. Ціну для російської нафти хочуть встановити на рівні, який лише трохи перевищує собівартість виробництва. Вартість російського виробництва становить 3 – 4 долари за барель. Російські компанії, ймовірно, могли б отримати прибуток, навіть якби ціни на нафту становили 25 – 30 доларів за барель. Для розуміння нафта Brent 28 червня коштує близько 117 доларів.

Країни G7 хочуть знизити російські доходи від нафти, а це означає значно нижчі ціни за ті, що зараз платять покупці. Деякі учасники кампанії виступають за дуже агресивне зниження, вказуючи на низьку собівартість Росії і стверджуючи, що вона продовжуватиме продавати нафту за будь-яку ціну, вищу за собівартість,

– сказав Річард Меллінсон з Energy Aspects.

Прецедент в історії вже був

Схожий механізм застосували щодо Іраку у 1995 році. Йому дозволили продавати нафту в обмін на продукти та ліки. Програма, запроваджена адміністрацією президента США Білла Клінтона, мала на меті задовольнити гуманітарні потреби простих іракців, не даючи уряду Саддама Хусейна посилити військовий потенціал.

Схема була така: покупці нафти переказували гроші на рахунок в банку. З цього рахунку йшли виплати репарацій Кувейту та оплата операцій ООН в Іраку. На гроші, які залишилися, Ірак міг купувати обмежений перелік товарів. Щоправда, програма не довго прожила через корупцію та зловживання.

Але у випадку Іраку все було куди простіше. Світ був об'єднаний у покаранні уряду Саддам Хусейна. Зараз ООН розділена – 35 країн відмовилися засуджувати Росію. Серед них Китай та Індія – країни, які стали найбільшими покупцями російської нафти, відколи стартувала повномасштабна війна. Тож покарати Росію куди важче.

В чому проблема

Першою перешкодою для такого рішення є те, що Росія цілком ймовірно не погодиться продавати свою нафту настільки дешево. "Велика невідомість – це реакція Володимира Путіна", сказав нафтовий брокер Тамаш Варга. За його словами, Росія може вирішити скоротити експорт нафти й газу, а це призведе до ще більших цін на світових ринках.

Найочевиднішим є те, що Росія може не погодитися продавати за такими цінами, особливо якщо граничний розмір дуже низький і близький до собівартості. Насправді Путін уже продемонстрував свою готовність призупинити поставки природного газу в країни ЄС, які відмовилися задовольняти вимоги щодо платежів,

– нагадала Луїза Діксон з Rystad and Mallinson.

Діксон вважає, що встановити обмеження на російську нафту можна завдяки страхуванню доставки. Адже International Group of Protection & Indemnity Clubs в Лондоні охоплює близько 95% світового флоту перевезень нафти.

Але іншою вагомою перешкодою є Китай, який може прийняти російське страхування. Якщо Росія знайде альтернативу європейському страхуванню, то змусити її до зниження ціни буде неможливо.

До того ж таке обмеження на ціни змусить Євросоюз переглянути нафтове ембарго, яке і так далося дуже важко через небажання деяких країн-членів, зокрема Угорщини, відмовлятися від російської нафти.

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