Ціни на бензин впадуть: Бессент озвучив дати, коли це станеться

Міністр фінансів США Скотт Бессент у розмові з журналістами висловив сподівання на відкриття Ормузької протоки. На думку американського урядовця, це станеться незабаром.

Чому може подешевшати бензин?

Завдяки відкриттю Ормузької протоки, впадуть ціни на бензин, повідомляє AP.

Важливо! Як каже Бессент, видобуток нафти може відновитися протягом тижня після відкриття Ормуза.

Скотт Бессент Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Я оптимістично налаштований, що десь між 20 червня та 20 вересня у нас знову з'явиться бензин по 3 долари.

Для розуміння, за даними Американської автомобільної асоціації (AAA), наразі середня ціна на бензин в США складає 4,11 долара за галон. Ще рік тому в аналогічний період вона була – 3,17 долара за галон.

Зауважимо, 15 квітня американська адміністрація позитивно охарактеризувала процес переговорів з Іраном. Зокрема, на думку Трампа, мирна угода може бути досягнена незабаром.

Водночас американський президент застеріг Іран. Трамп вказав, що, якщо Тегеран буде непокірно діяти, США застосують інструменти економічного тиску. Йдеться, зокрема, про санкції, повідомляє Reuters.

Що відбувається в Ормузькій протоці зараз?