Ціни на бензин впадуть: Бессент озвучив дати, коли це станеться
- Міністр фінансів США Скотт Бессент прогнозує зниження цін на бензин після відкриття Ормузької протоки.
- Середня ціна на бензин в США зараз складає 4,11 долара за галон, що значно вище, ніж 3,17 долара за галон рік тому.
Міністр фінансів США Скотт Бессент у розмові з журналістами висловив сподівання на відкриття Ормузької протоки. На думку американського урядовця, це станеться незабаром.
Чому може подешевшати бензин?
Завдяки відкриттю Ормузької протоки, впадуть ціни на бензин, повідомляє AP.
Важливо! Як каже Бессент, видобуток нафти може відновитися протягом тижня після відкриття Ормуза.
Я оптимістично налаштований, що десь між 20 червня та 20 вересня у нас знову з'явиться бензин по 3 долари.
Для розуміння, за даними Американської автомобільної асоціації (AAA), наразі середня ціна на бензин в США складає 4,11 долара за галон. Ще рік тому в аналогічний період вона була – 3,17 долара за галон.
Зауважимо, 15 квітня американська адміністрація позитивно охарактеризувала процес переговорів з Іраном. Зокрема, на думку Трампа, мирна угода може бути досягнена незабаром.
Водночас американський президент застеріг Іран. Трамп вказав, що, якщо Тегеран буде непокірно діяти, США застосують інструменти економічного тиску. Йдеться, зокрема, про санкції, повідомляє Reuters.
Що відбувається в Ормузькій протоці зараз?
З кінця лютого Ормузька протока майже повністю заблокована. Така ситуація стала наслідком конфлікту на Близькому Сході.
Трамп неодноразово намагався змусити Іран розблокувати Ормуз. Проте Тегеран цього так і не зробив. Зауважимо, розблокування передбачалось двотижневим перемир'ям між Іраном та США, яке укладалося ще на минулому тижні.
Іран може розглянути варіант часткового розблокування Ормузу. Йдеться про дозвіл на проходження цього шляху через Оманську сторону.