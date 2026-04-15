Як Росія заробляє на нафті?

Як показують дані Argus Media, російська нафта Urals коштувала в середньому – 106,30 доларів за барель протягом перших 13 днів квітня, повідомляє Bloomberg.

Важливо! Ціна Urals у квітні на 42% більше, ніж в аналогічний період у березні.

Станом на 15 квітня, як показують дані видання Trading Economics, ціна нафти Urals збільшилась. Її вартість складає 117,46 долара за барель.

Потрібно розуміти, що закриття Ормузької протоки, фактично, перевернуло світовий ринок. Адже виникла криза постачань.

Для Росії це було позитивно. У російському бюджеті нафта Urals закладалась на рівні 59 доларів за барель. Відповідно, таке підвищення принесе Москві більше рублів за кожен оподаткований барель.

Національні нафтові податки розраховуються на основі ринкової ціни нафти Urals з місячним лагом, а це означає, що вплив березневого зростання на бюджет буде відображено з цього місяця,

– вказує видання.

Зауважимо, середня ціна на нафту Urals у березні збільшилась до 6 191 рубля. А у квітні це значення вже може сягнути 8 300 доларів.

Зверніть увагу! Якщо це станеться, вартість російської нафти сягне найвищого рівня з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Зауважимо, Bloomberg проводив розрахунки за квітень, спираючись на такі дані:

середня ціна на нафту Urals перебуває на рівні – 106 доларів;

а обмінний курс – 78,88 рубля за долар.

Кожен додатковий долар у річній ціні нафти Urals додає близько 150 мільярдів рублів, або близько 2 мільярдів доларів, до податкових надходжень країни від нафтогазової промисловості,

– каже економіст московського інвестцентру "Фінам" Ольга Бєленька.

