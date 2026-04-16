Чому Іран може дозволити прохід через Ормуз?

Іран готовий дозволити проходження через Ормуз, якщо буде дотримано встановлені раніше домовленості з США, повідомляє Reuters.

Зокрема, йдеться про запобігання відновленню конфлікту на Близькому Сході. Нагадаємо він триває з кінця лютого.

Цікаво, що американська сторона позитивно відгукнулась про результати переговорів з Іраном. Водночас Трамп пообіцяв здійснювати економічний тиск, якщо Тегеран "продовжить непокірно діяти", повідомляє Reuters.

Джерело не повідомило, чи погодиться Іран також знешкодити будь-які міни, які він міг встановити на цій ділянці води, чи всім суднам, навіть тим, що пов'язані з Ізраїлем, буде дозволено вільний прохід. Але джерело додало, що пропозиція залежала від того, чи готовий Вашингтон задовольнити вимоги Тегерана,

– вказує видання.

Цікаво, джерело видання Reuters в західних службах безпеки повідомило про те, що можливість для суден безперешкодно проходити через оманські води вже почала опрацьовуватись. Хоча те, чи була відповідь з Вашингтона на цю пропозицію Ірану – невідомо.

Такий розвиток подій має доволі позитивне значення. Адже це означає, що Тегеран відмовляється від ескалації конфлікту. Окрім цього, нещодавно була відкинута ідея введення збору на проходження Ормуза.

Країни-члени Міжнародної морської організації ООН, що на цьому тижні зустрілися в Лондоні, відмовилися від ідеї запровадження Іраном збору для суден, які використовують протоку, що, за словами ІМО, "створить небезпечний прецедент",

– йдеться у повідомленні.

Яка ситуація в Ормузькій протоці зараз?