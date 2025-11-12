Долари та євро: у яку валюту найвигідніше вкладати

Багато українців звикли зберігати свої заощадження у валюті. Вважається, що таким чином можна уберегти кошти від впливу інфляції та навіть заробити.

Чи вигідно тримати збереження у доларах?

У розмові з 24 Каналом фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зауважив, що валютні збереження поступаються за дохідністю гривневим депозитам, а також державним облігаціям.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Державні облігації мають найвищу дохідність. Наприклад, з початку року по кінець жовтня облігації принесли б населенню 13%, а валютний кошик навпіл долар і євро приніс би 5% всього. З початку року дохідність ОВДП майже в 3 рази випереджає дохідність купівлі валюти. Якщо казати про гривневий депозит, то після виплати відсотків залишається десь 10%, тож він випереджає купівлю валюти.

Водночас Шевчишин вбачає перспективність у доларах. За словами аналітика, саме ця валюта продемонструє зростання.

Долар відвоює частину дохідності. Я бачу більшу його силу: він показуватиме більшу дохідність за євро,

– каже Шевчишин.

Зверніть увагу! Як каже Шевчишин, у жовтні та на початку листопада попит населення та бізнесу на іноземну валюту збільшується. Проте, якщо говорити про заощадження, то купівля доларів та євро у цей час вважається менш дохідною.

Наскільки вигідно формувати збереження у євро?

Економіст Ярослав Жаліло у коментарі 24 Каналу вказав, що зараз усе ж таки варто орієнтуватися на курс євро. Адже саме на цю валюту поступово переорієнтовуватиметься Україна.

Ярослав Жаліло Економіст Євро буде більш суттєвою й перспективною для нас валютою, тому що ми перебуваємо в безпосередньому зв'язку з єврозоною. Це основна частка нашої зовнішньої торгівлі. Ми отримуємо кошти від ЄС у вигляді макрофінансової допомоги. І тому відповідна частина євро у золотовалютних резервах НБУ зростає й зростатиме.

Жаліло каже, що, станом на зараз, перспективи долара доволі невизначені. Ситуація першочергово залежить від політики Трампа.

Важливо! На думку Жаліло, євро в Україні дещо перегрітий. Це пов'язано першочергово з тим, що пересічні українці та бізнес проявили забагато зацікавленості у цій валюті.

Що важливо знати про валюту зараз?