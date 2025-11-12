Доллары и евро: в какую валюту выгоднее всего вкладывать

Многие украинцы привыкли хранить свои сбережения в валюте. Считается, что таким образом можно уберечь средства от влияния инфляции и даже заработать.

Выгодно ли держать сбережения в долларах?

В разговоре с 24 Каналом финансовый аналитик Андрей Шевчишин заметил, что валютные сбережения уступают по доходности гривневым депозитам, а также государственным облигациям.

Читайте также Сюрприз для россиян к Новому году: российское правительство приняло важное решение

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Государственные облигации имеют самую высокую доходность. Например, с начала года по конец октября облигации принесли бы населению 13%, а валютная корзина пополам доллар и евро принес бы 5% всего. С начала года доходность ОВГЗ почти в 3 раза опережает доходность покупки валюты. Если говорить о гривневом депозите, то после выплаты процентов остается где-то 10%, поэтому он опережает покупку валюты.

В то же время Шевчишин видит перспективность в долларах. По словам аналитика, именно эта валюта продемонстрирует рост.

Доллар отвоюет часть доходности. Я вижу большую его силу: он будет показывать большую доходность, чем евро,

– говорит Шевчишин.

Обратите внимание! Как говорит Шевчишин, в октябре и в начале ноября спрос населения и бизнеса на иностранную валюту увеличивается. Однако, если говорить о сбережениях, то покупка долларов и евро в это время считается менее доходной.

Насколько выгодно формировать сбережения в евро?

Экономист Ярослав Жалило в комментарии 24 Каналу указал, что сейчас все же стоит ориентироваться на курс евро. Ведь именно на эту валюту постепенно будет переориентироваться Украина.

Ярослав Жалило Экономист Евро будет более существенной и перспективной для нас валютой, потому что мы находимся в непосредственной связи с еврозоной. Это основная доля нашей внешней торговли. Мы получаем средства от ЕС в виде макрофинансовой помощи. И поэтому соответствующая часть евро в золотовалютных резервах НБУ растет и будет расти.

Жалило говорит, что, по состоянию на сейчас, перспективы доллара довольно неопределенные. Ситуация в первую очередь зависит от политики Трампа.

Важно! По мнению Жалило, евро в Украине несколько перегрет. Это связано в первую очередь с тем, что рядовые украинцы и бизнес проявили слишком много заинтересованности в этой валюте.

Что важно знать о валюте сейчас?