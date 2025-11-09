Які євро перестануть бути чинними?
Ще з 2019 року виводять з обігу банкноту 500 євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.
Банкнота номіналом 500 євро не була включена до серії "Європа" та не випускалася з 27 квітня 2019 року. Як і всі номінали банкнот євро, банкнота 500 євро завжди зберігатиме свою вартість,
– зазначає ЄЦБ.
Тобто, банкнота 500 євро є чинним платіжним засобом. Також її можна обміняти у будь-якому національному центральному банку, що належить до єврозони.
Зауважимо, що зараз в обігу такі серії банкнот:
- перша серія: 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро;
- друга серія: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро (саме вона має назву "Європа").
Цікаво! 500 євро вирішили вилучити з обігу через велику кількість підробок. Саме цю банкноту надзвичайно часто використовували у шахрайських цілях.
Видання Capital також повідомило про плани ЄЦБ поступово замінити банкноти 20 та 50 євро. Це пов'язано з тим, що має випуститися нова серія єврових купюр. Станом на зараз, ці банкноти чинні.
Що ще важливо знати про євро зараз?
Згідно зі статистикою НБУ, зараз найбільше підроблюють банкноту 200 євро. Також часто зустрічаються фальшивки номіналами: 100 та 50 євро.
У листопаді очікується новий стрибок євро. Зокрема, на міжбанку очікуються коливання в межах – 48,50 – 50 гривень за євро.