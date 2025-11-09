Які євро перестануть бути чинними?

Ще з 2019 року виводять з обігу банкноту 500 євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.

Банкнота номіналом 500 євро не була включена до серії "Європа" та не випускалася з 27 квітня 2019 року. Як і всі номінали банкнот євро, банкнота 500 євро завжди зберігатиме свою вартість,

– зазначає ЄЦБ.

Тобто, банкнота 500 євро є чинним платіжним засобом. Також її можна обміняти у будь-якому національному центральному банку, що належить до єврозони.

Зауважимо, що зараз в обігу такі серії банкнот:

перша серія: 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро;

друга серія: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро (саме вона має назву "Європа").

Цікаво! 500 євро вирішили вилучити з обігу через велику кількість підробок. Саме цю банкноту надзвичайно часто використовували у шахрайських цілях.

Видання Capital також повідомило про плани ЄЦБ поступово замінити банкноти 20 та 50 євро. Це пов'язано з тим, що має випуститися нова серія єврових купюр. Станом на зараз, ці банкноти чинні.

Що ще важливо знати про євро зараз?