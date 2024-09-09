НБУ знову змінює валютні обмеження: до чого готуватися українцям

Нацбанк анонсував зміну валютних обмежень в Україні. Регулятор визначив головні цілі, яких прагне досягнути.

НБУ змінить валютні обмеження в Україні

Національний банк України планує пом'якшити низку валютних обмежень в Україні. Це рішення має підтримати обороноздатність України, роботу українських підприємств та ядерного страхового пулу. Центробанк назвав напрями, для яких готують зміни.

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Зміни набудуть чинності 10 вересня 2024 року. Водночас НБУ посилить валютні обмеження. Головна ціль – запобігання непродуктивному відпливу капіталу з країни. У центробанку додають, що цей крок сприятиме збереженню міжнародних резервів, адже це важливо як для захисту стійкості валютного ринку в Україні, так і для пришвидшення пом'якшення валютних обмежень.

До теми! Нацбанк визначив нові правила видачі готівки жителям України на касі. Головна зміна – це те, що клієнти відтепер мають право відмовитися приймати банкноти або монети, якщо вони в поганому стані. Водночас касирам заборонили видавати такі гроші, коли клієнт звертається із відповідним запитом.

Посилення валютних обмежень від НБУ торкнеться кількох видів розрахунків за кордоном з використанням платіжних карток, які випустили українські банки до рахунків у іноземній валюті. Крім того, обмеження стосуються оплати низки товарів та послуг за кордоном. Серед них виділяють такі:

годинники,

ювелірні вироби;

вироби зі срібла;

коштовне каміння;

монет.

Для цих операцій НБУ визначає ліміт на місяць у розмірі 100 тисяч гривень в еквіваленті на розрахунки за кордоном.

Ще одна категорія послуг, якої торкнуться валютних обмежень, – це операції з агентами та менеджерами з нерухомістю за кордоном. Для таких операцій Нацбанк встановив ліміт на місяць у розмірі 500 тисяч гривень в еквіваленті.