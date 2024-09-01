НБУ змінив правила видачі готівки на касі

В Україні можна знімати готівку на касах торгових точок. Мінімальна сума, аби отримати таку послугу, становить 500 гривень. Тоді як максимальну суму визначає заклад або мережа закладів. Проте тепер клієнти мають право відмовитися приймати банкноти або монети, якщо вони в поганому стані.

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Крім того, касирам заборонено видавати такі гроші у межах послуги "готівка на касі". У Нацбанку наголосили, що кошти, які видають покупцям, мають бути придатними для обігу, а також не викликати сумнівів щодо їхньої справжності та платоспроможності.

До теми! Аби зняти готівку на касі у закладі потрібно щось купити, а під час розрахунку повідомити касира про необхідність зняти готівку. Наступний крок – назвати суму, яку хочете отримати.

Згідно з даними НБУ, зношені купюри мають вилучати з обігу та передавати банкам разом з іншим готівковим виторгом. Варто додати, що торгова точка має право відмовити клієнту в наданні послуги, якщо відсутня необхідна сума.