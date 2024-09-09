Дональд Трамп планує захищати долар США

Колишній президент США заявив, що планує зробити надто "дорогою" для країн відмову від використання долара. Це стало наслідком багатомісячних дискусій Дональда Трампа і його економічних радників щодо способів покарання союзників або супротивників, які відмовитися від долара у рамках міжнародної торгівлі.

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Серед варіантів, які розглядають у команді Трампа, експортний контроль, звинувачення в маніпуляціях з валютою і тарифи. Зокрема, політик пропонує 100% тарифи для країн, які відмовляться від долара. Про це розповіли люди, які знайомі з цим питанням. Дональд Трамп, який уже давно є прихильником протекціоністської торговельної політики, заявив, що долар вже вісім років перебуває "в серйозній облозі".

Нагадаємо, що Китай, Індія, Бразилія, Росія і Південна Африка обговорювали процес дедоларизації на саміті минулого року. На противагу цьому, Трамп хоче, щоб долар залишався світовою резервною валютою, і саме цю обіцянку він підтвердив на суботньому мітингу у штаті Віско́нсин, який має важливе значення під час президентських виборів.