НБУ изменит валютные ограничения в Украине

Национальный банк Украины намерен смягчить ряд валютных ограничений в Украине. Это решение должно поддержать обороноспособность Украины, работу украинских предприятий и ядерного страхового пула. Центробанк назвал направления, для которых готовят перемены.

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Изменения вступят в силу 10 сентября 2024 года. В то же время, НБУ усилит валютные ограничения. Главная цель – предотвращение непроизводительного оттока капитала из страны. В центробанке добавляют, что этот шаг будет способствовать сохранению международных резервов, поскольку это важно как для защиты устойчивости валютного рынка в Украине, так и для ускорения смягчения валютных ограничений.

К теме! Нацбанк определил новые правила выдачи наличных жителям Украины в кассе. Главное изменение – это то, что клиенты теперь имеют право отказаться принимать банкноты или монеты, если они в плохом состоянии. В то же время, кассирам запретили выдавать такие деньги, когда клиент обращается с соответствующим запросом.

Усиление валютных ограничений от НБУ коснется нескольких видов расчетов за рубежом с использованием платежных карт, выпущенных украинскими банками к счетам в иностранной валюте. Кроме того, ограничения касаются оплаты ряда товаров и услуг за границей. Среди них выделяют следующие:

часы,

ювелирные изделия;

изделия из серебра;

драгоценные камни;

монет.

Для этих операций НБУ определяет лимит в месяц в размере 100 тысяч гривен в эквиваленте расчетов за рубежом.

Еще одна категория услуг, затрагивающая валютные ограничения, – это операции с агентами и менеджерами с недвижимостью за рубежом. Для таких операций Нацбанк установил лимит в месяц в размере 500 тысяч гривен в эквиваленте.