Рекордний обвал рупії в Індії

Національна валюта Індії, яка активно співпрацює з Росією, різко обвалилася під час торгів у четвер, 31 жовтня. Йдеться про рупію. Про це пише видання Reuters.

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Позиції рупії стрімко ослабли через такі причини:

Постійний відплив капіталу з фондового ринку;

Занепокоєння щодо результату президентських виборів в США, які відбудуться наступного тижня.

До теми! Банки в Індії остерігаються співпраці з росіянами. Кредитори бояться потрапити під вторинні санкції США, з якими Індія прагне розвивати співпрацю. Зокрема, йдеться про залучення інвестицій та отримання доступу до американських технологій. Водночас Індія нарощує торгівлю з Росією та активно купує російську нафту.

Валюта впала до історичного мінімуму щодо долара США. Йдеться про курс на рівні 84,092 рупії за долар США. На момент створення цього матеріалу, один долар коштує 84,08 рупії, інформує Google Фінанси.

Центральний банк Індії протягом останніх двох тижнів майже на щоденній основі продавав долари, аби забезпечити помірне знецінення рупії. Крім того, додають, що у разі перемоги Дональда Трампа на виборах у США, найімовірніше, Індекс долара буде зростати, як і дохідність державних облігацій США, тоді як для азійських валют це стане викликом.