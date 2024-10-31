Рекордный обвал рупии в Индии

Национальная валюта Индии, которая активно сотрудничает с Россией, резко обвалилась во время торгов в четверг, 31 октября. Речь идет о рупии. Об этом пишет издание Reuters.

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Позиции рупии стремительно ослабли по следующим причинам:

Постоянный отток капитала с фондового рынка;

Беспокойство относительно результата президентских выборов в США, которые состоятся на следующей неделе.

К теме! Банки в Индии остерегаются сотрудничества с россиянами. Кредиторы боятся попасть под вторичные санкции США, с которыми Индия стремится развивать сотрудничество. В частности, речь идет о привлечении инвестиций и получении доступа к американским технологиям. В то же время Индия наращивает торговлю с Россией и активно покупает российскую нефть.

Валюта упала до исторического минимума по отношению к доллару США. Речь идет о курсе на уровне 84,092 рупии за доллар США. На момент создания этого материала, один доллар стоит 84,08 рупии, информирует Google Финансы.

Центральный банк Индии в течение последних двух недель почти на ежедневной основе продавал доллары, чтобы обеспечить умеренное обесценивание рупии. Кроме того, добавляют, что в случае победы Дональда Трампа на выборах в США, вероятнее всего, Индекс доллара будет расти, как и доходность государственных облигаций США, тогда как для азиатских валют это станет вызовом.