Індія остерігається вторинних санкцій США

Банки в Індії остерігаються сприяти торгівлі з російськими компаніями. Кредитори бояться потрапити до санкційних списків. Про це розповів посол Росії в Індії Денис Аліпов, пише видання Bloomberg.

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За його словами, індійські банки, які також співпрацюють з США, остерігаються вторинних санкцій зі сторони Вашингтона. Дипломат також вважає, що держави-члени БРІКС, як й переважна більшість країн світу повинні мати рівне право голосу щодо питань, які стосуються глобальної економіки.

Додамо, що на саміті в Казані Володимиру Путіну представили символічну купюру БРІКС, яка мала б стати конкурентом для долара США. Проте ключові члени блоку не підтримали ініціативу створення альтернативної системи міжнародних платежів.

Нагадаємо, що у Сбербанку, який є найбільшим банком Росії, заявили, що у них немає проблем з транзакціями в Індії. Мовляв, банк немає жодних обмежень в країні, а також нарощує свою присутність в країні.

Важливо! Йдеться про санкції США та інших країн Заходу, які запровадили санкційні обмеження проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Відомо, що Індія не дотримується односторонніх заходів. Водночас деяким індійським компаніям можуть заборонити вести бізнес у Штатах за порушення санкцій.

Водночас прем'єр-міністр Нарендра Моді робить усе, аби збалансувати відносини між Росією та США. Річ у тому, що Індія є одним з лідерів за обсягом імпорту російської нафти, а також нарощує торгівлю з Москвою. Зокрема, у фінансовому році, який закінчився в березні 2024 року, обсяги торгівлі між Росією та Індіє оцінили у 65,70 мільярда доларів. Цей показник досягнув максимального рівня.

До теми! З іншого боку Індія прагне залучити інвестиції з США, як й отримати доступ до передових американських технологій.