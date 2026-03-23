Такі євро не варто навіть тримати в руках: НБУ попередив українців
- НБУ рекомендує перевіряти підозрілі євро самостійно або через банки.
- Існують дві серії євро, друга серія "Європа" має інноваційні захисні елементи для кращого захисту від підробок.
В Україні зустрічається підроблена валюта. Аби уникнути фальшивок, вато перевіряти гроші, що потрапляють до вас. Це можна спробувати зробити самостійно або ж звернутись у профільну установу.
Що робити, якщо підозрюєш, що валюта підробна?
Якщо ви підозрюєте, що валюта підробна, можна її перевірити декількома способами, повідомляє НБУ.
Для самостійної перевірки варто:
- промацати банкноту (папір з якого виготовляються купюри, щільний);
- розглянути купюру під світлом та різними кутами (огляньте чи присутні на ній захисні елементи).
Зауважимо, що наразі існує 2 серії євро:
- Перша серія – номінали 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро.
- Друга серія – номінали: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро.
Друга серія отримала назву "Європа" саме через її оформлення. Вона має інноваційніші елементи захисту, що краще захищають валюту від підробок, повідомляє ЄЦБ.
У разі виникнення сумнівів щодо справжності та платіжності банкнот гривні й іноземної валюти громадяни можуть звертатися до банків, які передають ці банкноти для проведення досліджень Національному банку,
– вказує регулятор.
Перевірка банкнот на предмет підробки безоплатна. Водночас від результатів експертизи залежить кінцевий результат:
- Якщо банкнота не підробна, вам її повернуться після перевірки. При чому, на визначення не впиває чи є ця купюра зношеною.
- А у випадку, коли банкноту визнають підробною, її вилучають. Щобільше, вона передається у правоохоронні органи для проведення розслідування.
Що важливо знати про євро у 2026 році?
У 2019 році ухвалили рішення вивести з обігу 500 євро. Річ у тім, що саме цю банкноту часто підроблювали. Вона навіть не увійшла у другу серію євровалюти. Наразі купюру 500 євро можна використати для розрахунків, а також – обміняти.
На результат обміну валюти впливає першочергово стан банкнот. Купюри з невеликим пошкодженнями обмінюються без жодних обмежень. А от банкноти з ознаками значного зношення віддаються на інкасо.