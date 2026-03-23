Такі євро не варто навіть тримати в руках: НБУ попередив українців

В Україні зустрічається підроблена валюта. Аби уникнути фальшивок, вато перевіряти гроші, що потрапляють до вас. Це можна спробувати зробити самостійно або ж звернутись у профільну установу.

Що робити, якщо підозрюєш, що валюта підробна?

Якщо ви підозрюєте, що валюта підробна, можна її перевірити декількома способами, повідомляє НБУ.

Для самостійної перевірки варто:

промацати банкноту (папір з якого виготовляються купюри, щільний);

розглянути купюру під світлом та різними кутами (огляньте чи присутні на ній захисні елементи).

Зауважимо, що наразі існує 2 серії євро:

Перша серія – номінали 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро.

Друга серія – номінали: 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро.

Друга серія отримала назву "Європа" саме через її оформлення. Вона має інноваційніші елементи захисту, що краще захищають валюту від підробок, повідомляє ЄЦБ.

У разі виникнення сумнівів щодо справжності та платіжності банкнот гривні й іноземної валюти громадяни можуть звертатися до банків, які передають ці банкноти для проведення досліджень Національному банку,

– вказує регулятор.

Перевірка банкнот на предмет підробки безоплатна. Водночас від результатів експертизи залежить кінцевий результат:

Якщо банкнота не підробна, вам її повернуться після перевірки. При чому, на визначення не впиває чи є ця купюра зношеною.

А у випадку, коли банкноту визнають підробною, її вилучають. Щобільше, вона передається у правоохоронні органи для проведення розслідування.

