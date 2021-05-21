По данным негосударственных организаций, на фоне создания и распространения вакцины от COVID-19 миллиардные капиталы заработали 9 бизнесменов и ученых. Среди них 5 человек связаны компанией Moderna, трое – из китайской компании по производству вакцин CanSino Biologics.

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Вакцина против COVID-19 "создала" 9 новых миллиардеров

Общий капитал новоиспеченных миллиардеров оценивается в 19,3 миллиарда долларов (15,8 миллиарда евро). Этих средств достаточно, чтобы вакцинировать все жителей стран с низким доходом. Согласно информации The People's Vaccine , бедные государства имеют доступ только к 0,2% от мировых запасов вакцины, несмотря на то, что там проживает 10% населения мира.

В рейтинг самых богатых людей мира вошли:

Стефан Бансель – генеральный директор Moderna с капиталом в 4,3 миллиарда долларов,

Угур Сахин – генеральный директор и соучредитель BioNTech. Его состояние составляет 4 миллиарда долларов,

Тимоти Спрингер – иммунолог и один из основателей Moderna с 2,2 миллиарда долларов,

Нубар Айефан – глава компании Moderna. Его к апитал оценивают в 1,9 миллиарда долларов.

Хуан Лопес-Бельмонте – председатель ROVIm, компании, которая производит и упаковывает джеб Moderna. На его счету лежит 1,8 миллиарда долларов США,

Роберт Ленджер – ученый и соучредитель Moderna. Его состояние выросло до 1,6 миллиарда долларов,

Чжу Тао – соучредитель и главный научный сотрудник CanSino Biologics, состояние которого сейчас составляет 1,3 миллиарда долларов,

Эту Дунса – один из создателей и старший вице-президент CanSino Biologics. Его счет в банке насчитывает 1,2 миллиарда долларов,

Мао Хуиньхоа – соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics с капиталом в 1 миллиард долларов.

Представители компаний Moderna и CanSino Biologics пока не прокомментировали эту информацию.

The People's Vaccine информирует, что состояние восьми "опытных миллиардеров" выросло на 32,2 миллиарда долларов благодаря удачным инвестициям в фармацевтические корпорации по производству вакцин. Менеджер Oxfam по политике в области здравоохранения Анна Марриотт прокомментировала эту ситуацию следующим образом: "эти миллиардеры – человеческое лицо сверхприбылей, которые фармацевтические гиганты получают от монополии на вакцины" .

Эти вакцины финансировались за счет государственных средств и прежде всего должны быть глобальным общественным благом, а не возможностью для частного прибыли. Нам необходимо срочно положить конец этим монополиям, чтобы мы могли увеличить производство вакцин, снизить цены и вакцинировать мир,

– добавила она.