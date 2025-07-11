Скільки важать банкноти долара та центи?
Американські паперові гроші випускаються семи номіналів: 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Всі банкноти важать один грам, пише 24 Канал з посиланням на Omnicalculator.
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Водночас монети США випускаються шістьома номіналами та мають різну вагу:
- Монета в 1 цент – 2,5 грама;
- Монета 5 центів – 5 грамів;
- Монета в 10 центів – 2,26 грама;
- Монета 25 центів – 5,67 грама;
- Монета в 50 центів – 11,34 грама;
- Монета в 1 долар – 8,1 грама.
Скільки важить 1 мільйон доларів?
Знаючи вагу купюр та монет можна підрахувати скільки буде важити 1 мільйон доларів. Його вага буде залежати від вибору номіналу як монет, так і купюр.
Скільки важить мільйон доларів в монетах та купюрах:
- 100 доларів – 10 кілограмів;
- 50 доларів – 20 кілограмів;
- 10 доларів – 100 кілограмів;
- 5 доларів – 200 кілограмів;
- 2 долари – 500 кілограмів;
- 1 долар – 1 тонна;
- 1 цент – 250 тонн;
- 5 центів – 100 тонн;
- 10 центів – 22 тонни 680 кілограмів;
- 25 центів – 22 тонни 680 кілограмів;
- 50 центів – 22 тонни 680 кілограмів;
- 1 долар – 8 тонн 100 кілограмів.
Таким чином, можна зробити висновок, що фізично підняти 1 мільйон доларів людина зможе тільки якщо він буде у банкнотах номіналом не менше ніж 50 доларів.