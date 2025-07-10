Історія банкнота в 1 000 доларів США

Банкнота номіналом 1 000 доларів США випускалася Бюро гравіювання та друку США з 1861 по 1934 рік. З 1969 року Міністерство фінансів США дотримується політики вилучення з обігу всіх банкнот цього номіналу, пише 24 Канал з посиланням на Бюро гравіювання та друку.

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Важливо! Формально купюри 1 000 доларів США, як і раніше, залишаються законним платіжним засобом. Тобто ними теоретично можна розрахуватись як будь-якими іншими банкнотами.

З 1862 по 1880 рік Міністерство фінансів випускало банкноти номіналом 1000 доларів з трьома різними варіантами оформлення лицьового боку: на першій купюрі був зображений портрет Роберта Морріса; на двох інших – мера Нью-Йорка ДеВітта Клінтона.

Банкнота 1 000 доларів зразка 1934 року / фото Wikipedia

На банкнотах серій 1928 і 1934 років зображено портрет 22-го і 24-го президента США Гровера Клівленда. На зворотному боці купюр цих серій — орнамент і декоративна рамка.

Цікаво! Хоча випуск банкнот завершився в 1934 році, Бюро гравіювання та друку продовжувало друкувати деякі з них аж до 1969 року. Купюри такого номіналу не отримали широкого поширення серед населення, оскільки призначалися в основному для великих міжбанківських розрахунків.

14 липня 1969 року Міністерство фінансів офіційно оголосило про припинення випуску всіх банкнот номіналом понад 100 доларів. З цього часу банки зобов'язані передавати всі отримані купюри в 1 000 доларів до Міністерства фінансів для знищення.

Примітно! Банкноти 1 000 доларів мають колекційну цінність і регулярно продаються за ціною, що значно перевищує їх номінал.