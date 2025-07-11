Сколько весят банкноты доллара и центы?

Американские бумажные деньги выпускаются семи номиналов: 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Все банкноты весят один грамм, пишет 24 Канал со ссылкой на Omnicalculator.

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В то же время монеты США выпускаются шестью номиналами и имеют разный вес:

Монета в 1 цент – 2,5 грамма;

Монета 5 центов – 5 граммов;

Монета в 10 центов – 2,26 грамма;

Монета 25 центов – 5,67 грамма;

Монета в 50 центов – 11,34 грамма;

Монета в 1 доллар – 8,1 грамма.

Сколько весит 1 миллион долларов?

Зная вес купюр и монет можно подсчитать сколько будет весить 1 миллион долларов. Его вес будет зависеть от выбора номинала как монет, так и купюр.

Сколько весит миллион долларов в монетах и купюрах:

100 долларов – 10 килограммов;

50 долларов – 20 килограммов;

10 долларов – 100 килограммов;

5 долларов – 200 килограммов;

2 доллара – 500 килограммов;

1 доллар – 1 тонна;

1 цент – 250 тонн;

5 центов – 100 тонн;

10 центов – 22 тонны 680 килограммов;

25 центов – 22 тонны 680 килограммов;

50 центов – 22 тонны 680 килограммов;

1 доллар – 8 тонн 100 килограммов.

Таким образом, можно сделать вывод, что физически поднять 1 миллион долларов человек сможет только если он будет в банкнотах номиналом не менее чем 50 долларов.