Уже майже 44 гривні: офіційний курс долара на 12 березня встановив новий рекорд

Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 12 березня. Ціна євро дещо знизилася, тоді як долар встановив новий рекорд в Україні, зупишившись недалеко від позначки в 44 гривні.

Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 11 березня торгується по 43,86 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 3 копійки проти 10 березня. Офіційний курс євро становить 51,03 гривні, отже його ціна зросла ще на 32 копійки, повідомляє Нацбанк.

Дивіться також Після рекордів долара на валютному ринку прогнозують "справжню відлигу"

А от 12 березня курс валют буде таким:

долар – 43,97 гривні (+11 копійок) – новий історичний максимум;

євро – 50,93 гривні (-10 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 11 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,70 гривні , а продаж – 44,19 гривні ;

, а продаж – ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,01 гривні , а продаж – по 44,17 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,60 гривні, а продаж – по 44,27 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 11 березня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 50,75 гривні , а продаж – 51,50 гривні ;

, а продаж – ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,34 гривні , а продаж – по 51,55 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,20 гривні, а продаж – по 51,70 гривні.

Що відбувається з гривнею?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що перший робочий тиждень березня вже приніс помітне послаблення гривні.

Ба більше, у середу, 4 березня, курс продажу долара вперше перевищив психологічний рівень у 44 гривні, хоч згодом ситуація дещо стабілізувалася. Таку динаміку експертка пояснює поєднанням зовнішніх і внутрішніх чинників, які одночасно підвищили попит на валюту.

Ба більше, подальша ескалація на Близькому Сході та зростання цін на нафту здатне спровокувати нові хвилі, тож ринок в Україні залишатиметься чутливим, а курсові коливання зберігатимуться.