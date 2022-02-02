Європейська комісія намагається переконати блок координувати 20 мільярдів євро або 22,3 мільярда доларів США інвестицій ЄС та держав-членів, які щороку спрямовують в Африку.

Цікаво Коли настане кінець епохи iPhone: чи варто вкладати гроші в Apple

Боротьба за Африку

Цю ініціативу підтримує чинний президент Франції Еммануель Макрон, який до червня 2022 року буде головувати у Раді Європейського Союзу. Європейська комісія має на меті укласти цю угоду до зустрічі з африканськими лідерами, яка запланована на 17 лютого у Брюсселі, Бельгія.

Німеччина вважає, що деякі проєкти, які ЄС хоче запропонувати для знаменного саміту, наразі не готові. Про це повідомили чиновники, які обізнані з ситуацією, на умовах анонімності. Деякі держави заявили, що вони не можуть взяти на себе певні зобов'язання, оскільки досі працюють над своїми бюджетами на наступний рік. Йдеться про:

Угорщину,

Португалію,

Фінляндію.

У той час як напруженість у відносинах з Росією через Україну призвела до нової перевірки Європи у контексті зовнішньої політики. Водночас Еммануель Макрон роками намагався переконати 27 країн-членів ЄС координувати свою закордонну діяльність задля реагування на зміни глобального ландшафту, що відзначається зростанням впливу Китаю.

ЄС може втратити вплив в Африці / Getty Images

Європейська комісія попередила держави-члени ЄС, що вплив їхніх інвестицій може ослабнути, якщо вони продовжать розбивати їх на частини та переслідувати свої національні інтереси замість ширшої стратегії ЄС. Крім того, виконавчий орган ЄС тисне на національні уряди, щоб вони підтримали деякі ініціативи в Африці задля забезпечення їхнього успіху. У ЄС також виникають розбіжності щодо переліку пріоритетних проєктів.

Саміт розглядається як сходинка для початку нового партнерства між ЄС та Африкою, хоча чиновники заявили, що його успіх залежатиме від щедрості торгового блоку. На відносини між ЄС та Африкою негативно вплинула пандемія коронавірусу.